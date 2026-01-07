Оператор IPKO отключил в Косово 3G-сеть для внедрения 5G

Оператор мобильной связи IPKO официально прекратил работу сети третьего поколения на территории Косово в конце 2025 года. Компания перераспределяет частотные ресурсы на расширение инфраструктуры пятого поколения, которая стала приоритетным направлением развития мобильной связи в стране. Об этом редакции Mediasat сообщили в пресс-службе оператора.

Сеть 3G оператора работала в Косово с 2013 года, обеспечивая мобильную связь более десятилетия. Отказ от устаревшей технологии позволяет оператору более эффективно использовать радиочастотный спектр и сосредоточить ресурсы на внедрении современных стандартов передачи данных.

В течение 2025 года IPKO сосредоточил инвестиции на развитии сети 5G в диапазоне 3,5 ГГц. Компания активировала технологию пятого поколения на 81 базовой станции и увеличила пропускную способность канала с 80 МГц до 100 МГц. В то же время оператор построил 20 новых башен мобильной связи, расширив зону покрытия и повысив плотность сети.

Параллельно с модернизацией 5G-инфраструктуры компания продолжила совершенствовать сеть четвертого поколения. Количество базовых станций 4G/4G+ увеличилось на 130 единиц. В отдельных регионах оператор увеличил пропускную способность каналов 4G для обеспечения стабильности услуг во время технологического перехода.

«Пятое поколение связи — основа нашей сетевой стратегии. Отказываясь от устаревших технологий и инвестируя в инфраструктуру будущего, мы создаем современную платформу для удовлетворения цифровых потребностей ближайших лет», — заявил Андраш Пали, исполнительный директор IPKO.

Модернизация сети положительно повлияла на качество услуг. По данным аналитического сервиса Speedtest Intelligence, оператор имеет самые высокие показатели скорости и производительности мобильного интернета среди конкурентов. Около 44% абонентов IPKO уже пользуются сетью 5G, тогда как доля пользователей более старых технологий минимальна.

По официальной статистике Регуляторного органа электронных и почтовых коммуникаций (AREKP), доля IPKO на рынке мобильной связи Косово составляет 55,08% — максимальное значение за весь период наблюдений. Компания расширила покрытие на все регионы страны, включая северную часть территории, кроме муниципалитета Зубин-Поток.

Стратегия оператора предусматривает построение многоуровневой сетевой экосистемы, где 5G является двигателем инноваций, 4G обеспечивает стабильность услуг, а технология 3G завершила свой жизненный цикл в телекоммуникационной инфраструктуре Косово.

Опыт IPKO согласуется с общеевропейской тенденцией отказа от устаревших сетевых стандартов. Литовский оператор Bitė Lietuva в декабре 2025 года также полностью отключил 3G-сеть, что позволило увеличить скорость мобильного интернета на 40% благодаря перераспределению частот для 4G и 5G.