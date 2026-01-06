В Казахстане создали единую радиосеть для служб экстренного реагирования

В Казахстане завершили создание централизованной системы радиосвязи ультракоротких волн (УКВ), которая объединила подразделения Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС), Министерства внутренних дел (МВД) и Национальной гвардии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Казахстан.

Новая сеть обеспечивает бесперебойное взаимодействие между региональными подразделениями при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Ранее из-за значительной протяженности территории каждая область страны развивала собственную систему УКВ-радиосвязи автономно, что делало невозможным эффективную межрегиональную координацию и затрудняло управление силами гражданской защиты на больших территориях.

Межведомственная рабочая группа инициировала поэтапное развертывание сети, которая охватила основную часть территории государства. В течение года специалисты установили базовые станции в ключевых населенных пунктах и вдоль основных транспортных артерий. Сейчас все регионы страны объединены в единое радиопространство, при этом дальнейшие планы предусматривают расширение покрытия на отдаленные районные центры и труднодоступные территории.

В 2026 году ведомство планирует приобрести дополнительные базовые станции для усиления сигнала в областных центрах, городах республиканского значения и столице. Через диспетчерскую платформу SmartOne цифровые ретрансляторы районных подразделений объединят в транкинговую сеть. Это обеспечит стабильную радиосвязь в крупных сельских населенных пунктах, на удаленных объектах, автомобильных дорогах и в лесных массивах.

Фото: МЧС Республики Казахстан

На следующем этапе внедрения коммутационное оборудование HyTalk интегрирует работу корреспондентов транкинговых сетей, систем широкополосного доступа 3G/4G/LTE и интернета в едином коммуникационном пространстве.

Ведомство отмечает, что Казахстан стал первой страной на пространстве СНГ, которая реализовала радиосеть такого масштаба со столь широким территориальным охватом.

Параллельно с развитием специализированных коммуникационных систем страна развивает общедоступную телекоммуникационную инфраструктуру. В частности, в Казахстане создают национальную сеть Wi-Fi, первая очередь которой уже охватила более 400 локаций в 10 городах страны.