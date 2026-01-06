В 2026 году SpaceX вдвое увеличит выпуск спутниковых терминалов Starlink

Компания SpaceX планирует удвоить производство комплектов Starlink на заводе в Бастропе (штат Техас) в течение этого года. По данным PCMag, такое решение связано со стремительным ростом спроса на высокоскоростной спутниковый интернет во всем мире.

Количество пользователей спутникового сервиса показывает масштаб спроса на услуги SpaceX. В конце 2025 года аудитория Starlink в мире достигла более 8 млн абонентов — почти вдвое больше, чем в прошлом году. Между тем компания подготовила материальную базу для наращивания мощностей: завод в Бастропе расширился примерно на 93 000 м².

- Реклама -

Сейчас техасский завод выпускает около 15 000 антенн ежедневно — это 105 000 единиц продукции в неделю. В конце прошлого года все три завода SpaceX в США — в Бастропе, Редмонде (штат Вашингтон) и Хоторне (штат Калифорния) — вместе производили 170 000 комплектов в неделю. После удвоения мощностей Бастропа общий выпуск может достичь более 275 000 единиц в неделю.

По официальному сообщению SpaceX, расширение производственных площадей позволит усилить вертикальную интеграцию в сферах литья под давлением, изготовления печатных плат и сборки узлов. Компания отмечает: это соответствует стратегии диверсификации цепочки поставок и выпуска продукции американского производства.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Более крупные объемы производства теоретически могут снизить себестоимость продукции, однако компания пока не объявляла об изменениях в ценовой политике. Между тем SpaceX уже испытывает новые каналы продаж: с прошлого года компания запустила пилотный проект по продаже терминалов через торговые автоматы по цене ниже $90. Для сравнения: комплекты с антеннами в офисах стоят более $200.

Наращивание производственных мощностей связывают с несколькими стратегическими факторами. В частности, компания готовится запустить спутниковый интернет в Индии — договоренности о развертывании сети приближаются к финальной стадии. Кроме того, терминалы Starlink активно используются в зонах боевых действий в Европе, а напряженная ситуация в Тихоокеанском регионе может вызвать дополнительный спрос на оборудование для военных нужд и гражданского использования там, где не хватает инфраструктуры.

Такая динамика показывает: спрос на спутниковые терминалы может существенно вырасти в течение 2026 года. Компания готовится обеспечить достаточные производственные мощности, чтобы удовлетворить ожидаемый спрос.