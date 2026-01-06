Семейная комедия «Стражи Рождества» вышла на «Киевстар ТВ»

Платформа кино и телевидения «Киевстар ТВ» представила в эксклюзиве семейную комедию «Стражи Рождества» — фильм о рождественских чудесах, силе детской веры и важности доброты.

Сюжет фильма — о трех легендарных волшебных персонажах: Святом Николае, которого сыграл Иван Блиндар, Санта Клаусе (Михаил Кукуюк) и Духе Зимы (Станислав Боклан). Герои соревнуются за право заботиться о зимних праздниках в Украине. Стремясь доказать свою значимость, они решают исполнить желание маленькой Веры (Арина Трегуб).

Девочка загадывает неожиданную просьбу — она хочет, чтобы Рождества больше не было. Это желание мгновенно воплощается в жизнь. Праздник исчезает не только из города, но и из человеческой памяти, превращая его в холодное и опустошенное место.

Потеряв волшебную силу, герои оказываются среди обычных людей. Они впервые сталкиваются с реальными последствиями своих действий и решений. Поэтому персонажам приходится объединиться, чтобы исправить ситуацию. Их задача — остановить катастрофу и вернуть Вере веру в чудо, а людям — надежду на светлое будущее.

В фильме также снялись Екатерина Кузнецова, Роман Луцкий, Ирина Островская, Бампер и Сус, Лера Мандзюк и другие актеры. Особую роль в картине исполнила певица Тина Кароль, которая не только сыграла яркого персонажа, но и исполнила песню «Огоньки», ставшую официальным саундтреком фильма.

Картина сочетает в себе элементы приключений, юмора и семейных ценностей. Она рассказывает об ответственности, дружбе и силе детской веры, напоминая зрителям, что настоящее чудо рождается из доброты и любви, а не из магии. Фильм станет хорошим вариантом для совместного семейного просмотра зимой.

