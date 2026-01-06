Samsung анонсировала 130-дюймовый телевизор с технологией Micro RGB

На выставке CES 2026 компания Samsung представила телевизор R95H с диагональю 130 дюймов, который работает на технологии Micro RGB. Это первая модель такого размера с отдельным управлением микродиодами красного, зеленого и синего цветов. Производитель утверждает, что устройство воспроизводит 100% цветового пространства BT.2020.

Технология Micro RGB заменяет традиционную подсветку. Каждый субпиксель самостоятельно формирует цвет, что позволяет точнее воспроизводить цветовую гамму. Обработку изображения обеспечивают процессоры Micro RGB AI Engine Pro, Color Booster Pro и HDR Pro. При этом новинка получила поддержку HDR10+ Advanced и антибликовое покрытие. Несмотря на то, что принцип работы Micro RGB схож с технологией MicroLED, Samsung позиционирует эту архитектуру как отдельное направление в сегменте премиальных телевизоров с расширенным цветовым диапазоном.

- Реклама -

Модель выполнена в дизайне Timeless Frame, где экран визуально «плавает» в рамке. В корпус встроена пространственная аудиосистема, адаптированная к большому размеру панели. Телевизор поддерживает фирменную технологию Eclipsa Audio.

Телевизор работает с помощником Vision AI Companion, функции которого выходят за пределы стандартного голосового управления. Система может рекомендовать контент для просмотра, предлагать рецепты блюд, которые появляются на экране, а также подбирать музыку. Кроме того, для спортивных трансляций доступен режим AI Soccer Mode Pro, который оптимизирует звук и изображение для матчей. Функция AI Sound Controller Pro позволяет отдельно регулировать громкость комментариев, шум трибун и фоновую музыку.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Операционная система Tizen OS получит поддержку обновлений в течение семи лет. Вместе с R95H компания также представила обновленную серию телевизоров 2026 года, в частности более тонкий OLED-телевизор S95H и портативный проектор Freestyle+.

Информация о стоимости и датах начала продаж новых моделей пока отсутствует. Стоит отметить, что это не первый телевизор Samsung с технологией Micro RGB. В августе 2025 года компания выпустила дебютную модель с диагональю 115 дюймов.