UARU

UARU

MEGOGO получил права на показ Суперкубка Испании в Украине до 2028 года

НовостиВидеосервисы
MEGOGO показуватиме Суперкубок Іспанії до 2028 року

Медиасервис MEGOGO заключил партнерское соглашение об эксклюзивном праве на показ Суперкубка Испании по футболу в Украине. Контракт будет действовать три сезона и завершится в 2028 году. Об этом говорится в пресс-релизе медиасервиса.

Турнир текущего сезона состоится 7–11 января на стадионах Саудовской Аравии. Соревнования будут состоять из трех поединков: двух полуфиналов и финального матча. За главный трофей будут бороться четыре ведущих испанских клуба: действующий чемпион страны Барселона, а также Атлетик, Реал Мадрид и Атлетико.

- Реклама -

Украинские болельщики смогут смотреть матчи Суперкубка исключительно на OTT-платформе MEGOGO. Доступ к трансляциям будут иметь пользователи с подпиской «Спорт» или любым тарифом «MEGOPACK». Директор по контенту медиасервиса Мария Панченко отметила, что эксклюзивные права на турнир — часть стратегии наполнения спортивного предложения событиями высочайшего уровня.

Первый полуфинал между Барселоной и Атлетиком запланирован на 7 января. Предматчевая студия начнет работу в 20:30, комментировать игру будут Владимир Кобельков и Виталий Кравченко. На следующий день, 8 января, состоится второй полуфинал — Атлетико примет Реал Мадрид. Студийное вещание начнется также в 20:30, за микрофонами будут работать Александр Новак и Сергей Лукьяненко.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Барселона выиграла Суперкубок Испании 15 раз и является абсолютным рекордсменом турнира. Реал Мадрид завоевал трофей 13 раз. Баскский Атлетик трижды становился победителем, а мадридский Атлетико выиграл соревнование дважды.

Суперкубок станет дополнением к испанскому футболу на платформе. Напомним, в 2023 году MEGOGO продлил на пять лет права на трансляцию матчей чемпионата Испании.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Китай официально утвердил стандарт GPMI — конкурента USB-C и HDMI

В Китае одобрили стандарт GPMI с пропускной способностью 192 Гбит/с. Новый интерфейс должен конкурировать с USB-C и HDMI во всех устройствах.
Новости

Samsung анонсировала 130-дюймовый телевизор с технологией Micro RGB

Samsung анонсировала 130-дюймовый телевизор R95H с технологией Micro RGB, охватывающей 100% цветового пространства BT.2020 и поддерживающей HDR10+.
Новости

Семейная комедия «Стражи Рождества» вышла на «Киевстар ТВ»

На «Киевстар ТВ» состоялась премьера рождественской комедии «Стражи Рождества». Фильм рассказывает о волшебных персонажах, спасших Рождество.
Новости

В Казахстане создали единую радиосеть для служб экстренного реагирования

В Казахстане запустили централизованную систему УКВ-радиосвязи для МЧС, МВД и Нацгвардии. Это первая сеть такого масштаба на пространстве стран СНГ.
Новости

Belkin представила беспроводной адаптер, передающий видео без Wi-Fi-сети

Компания Belkin анонсировала HDMI-адаптер ConnectAir для беспроводной передачи видео. Поддерживает 1080p на расстоянии до 40 м. Стоимость $149.
© Copyright 2007-2026 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить