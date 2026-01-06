MEGOGO получил права на показ Суперкубка Испании в Украине до 2028 года

Медиасервис MEGOGO заключил партнерское соглашение об эксклюзивном праве на показ Суперкубка Испании по футболу в Украине. Контракт будет действовать три сезона и завершится в 2028 году. Об этом говорится в пресс-релизе медиасервиса.

Турнир текущего сезона состоится 7–11 января на стадионах Саудовской Аравии. Соревнования будут состоять из трех поединков: двух полуфиналов и финального матча. За главный трофей будут бороться четыре ведущих испанских клуба: действующий чемпион страны Барселона, а также Атлетик, Реал Мадрид и Атлетико.

- Реклама -

Украинские болельщики смогут смотреть матчи Суперкубка исключительно на OTT-платформе MEGOGO. Доступ к трансляциям будут иметь пользователи с подпиской «Спорт» или любым тарифом «MEGOPACK». Директор по контенту медиасервиса Мария Панченко отметила, что эксклюзивные права на турнир — часть стратегии наполнения спортивного предложения событиями высочайшего уровня.

Первый полуфинал между Барселоной и Атлетиком запланирован на 7 января. Предматчевая студия начнет работу в 20:30, комментировать игру будут Владимир Кобельков и Виталий Кравченко. На следующий день, 8 января, состоится второй полуфинал — Атлетико примет Реал Мадрид. Студийное вещание начнется также в 20:30, за микрофонами будут работать Александр Новак и Сергей Лукьяненко.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Барселона выиграла Суперкубок Испании 15 раз и является абсолютным рекордсменом турнира. Реал Мадрид завоевал трофей 13 раз. Баскский Атлетик трижды становился победителем, а мадридский Атлетико выиграл соревнование дважды.

Суперкубок станет дополнением к испанскому футболу на платформе. Напомним, в 2023 году MEGOGO продлил на пять лет права на трансляцию матчей чемпионата Испании.