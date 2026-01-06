Китай официально утвердил стандарт GPMI — конкурента USB-C и HDMI

Китайские разработчики официально утвердили отраслевой стандарт General Purpose Media Interface (GPMI) — универсальный мультимедийный интерфейс, который представили в прошлом году. По информации Mydrivers, новая технология по нескольким параметрам опережает популярные решения USB-C и HDMI.

Стандарт GPMI разработали китайские инженеры. Он включает комплексную спецификацию по пяти основным направлениям. В частности, документация определяет физический уровень интерфейса, протоколы обмена данными, систему питания, механизмы безопасности и правила взаимодействия устройств.

Технические возможности интерфейса демонстрируют высокую производительность. GPMI обеспечивает передачу данных со скоростью до 192 Гбит/с, что позволяет обрабатывать видео формата 8K с частотой 120 кадров в секунду. При этом единственный кабель передает питание мощностью до 480 Вт, а также все аудио- и видеосигналы.

Разработчики позиционируют технологию не только для потребительской электроники. Помимо телевизоров, мониторов и мультимедийных приставок, интерфейс можно применять в системах умного дома, оборудовании виртуальной реальности и облачных компьютерах.

Над стандартом работали более 90 китайских компаний. Среди ключевых участников проекта — Huawei, Skyworth и Hisense.