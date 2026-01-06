UARU

UARU

Китай официально утвердил стандарт GPMI — конкурента USB-C и HDMI

НовостиТехнологии
Новий стандарт дротового передавання медіаданих – General Purpose Media Interface (GPMI)

Китайские разработчики официально утвердили отраслевой стандарт General Purpose Media Interface (GPMI) — универсальный мультимедийный интерфейс, который представили в прошлом году. По информации Mydrivers, новая технология по нескольким параметрам опережает популярные решения USB-C и HDMI.

Стандарт GPMI разработали китайские инженеры. Он включает комплексную спецификацию по пяти основным направлениям. В частности, документация определяет физический уровень интерфейса, протоколы обмена данными, систему питания, механизмы безопасности и правила взаимодействия устройств.

- Реклама -

Технические возможности интерфейса демонстрируют высокую производительность. GPMI обеспечивает передачу данных со скоростью до 192 Гбит/с, что позволяет обрабатывать видео формата 8K с частотой 120 кадров в секунду. При этом единственный кабель передает питание мощностью до 480 Вт, а также все аудио- и видеосигналы.

GPMI

Разработчики позиционируют технологию не только для потребительской электроники. Помимо телевизоров, мониторов и мультимедийных приставок, интерфейс можно применять в системах умного дома, оборудовании виртуальной реальности и облачных компьютерах.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Над стандартом работали более 90 китайских компаний. Среди ключевых участников проекта — Huawei, Skyworth и Hisense.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Samsung анонсировала 130-дюймовый телевизор с технологией Micro RGB

Samsung анонсировала 130-дюймовый телевизор R95H с технологией Micro RGB, охватывающей 100% цветового пространства BT.2020 и поддерживающей HDR10+.
Новости

Семейная комедия «Стражи Рождества» вышла на «Киевстар ТВ»

На «Киевстар ТВ» состоялась премьера рождественской комедии «Стражи Рождества». Фильм рассказывает о волшебных персонажах, спасших Рождество.
Новости

В Казахстане создали единую радиосеть для служб экстренного реагирования

В Казахстане запустили централизованную систему УКВ-радиосвязи для МЧС, МВД и Нацгвардии. Это первая сеть такого масштаба на пространстве стран СНГ.
Новости

Belkin представила беспроводной адаптер, передающий видео без Wi-Fi-сети

Компания Belkin анонсировала HDMI-адаптер ConnectAir для беспроводной передачи видео. Поддерживает 1080p на расстоянии до 40 м. Стоимость $149.
Новости

В 2026 году SpaceX вдвое увеличит выпуск спутниковых терминалов Starlink

Компания SpaceX удвоит производство терминалов Starlink в 2026 году. Общий выпуск может достичь более 275 тысяч единиц в неделю.
© Copyright 2007-2026 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить