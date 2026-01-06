Belkin представила беспроводной адаптер, передающий видео без Wi-Fi-сети

Американская компания Belkin представила беспроводной HDMI-адаптер ConnectAir, позволяющий передавать видео на внешний экран без подключения к Wi-Fi. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Устройство состоит из двух компонентов. Передатчик с разъемом USB-C подключается к ноутбукам, планшетам или смартфонам. Приемник с HDMI-интерфейсом подключается непосредственно к монитору или проектору. Решение работает без предварительной установки драйверов и дополнительных приложений, что делает его совместимым с различными устройствами.

Производитель сообщает, что адаптер работает на расстоянии до 40 метров. Его можно использовать как в небольших гостиничных номерах, так и в просторных конференц-залах. Устройство поддерживает передачу контента с разрешением 1080p и частотой обновления 60 Гц. Для работы необходимо, чтобы источник выводил видеосигнал через USB-C, а экран имел HDMI-вход. Приемник питается от порта USB-A.

Фото: Belkin

Адаптер работает на частоте 5 ГГц и может передавать сигнал даже сквозь стены. Однако толщина и материал препятствий влияют на стабильность соединения. Также ConnectAir поддерживает одновременное подключение восьми передатчиков к одному приемнику с возможностью быстрого переключения между источниками сигнала.

Новинка поступит в продажу в течение первого квартала 2026 года. Цена составит $149.