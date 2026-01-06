UARU

UARU

Belkin представила беспроводной адаптер, передающий видео без Wi-Fi-сети

НовостиТехнологии
Belkin ConnectAir Wireless HDMI Display Adapter (AVC024)
Фото: Belkin

Американская компания Belkin представила беспроводной HDMI-адаптер ConnectAir, позволяющий передавать видео на внешний экран без подключения к Wi-Fi. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Устройство состоит из двух компонентов. Передатчик с разъемом USB-C подключается к ноутбукам, планшетам или смартфонам. Приемник с HDMI-интерфейсом подключается непосредственно к монитору или проектору. Решение работает без предварительной установки драйверов и дополнительных приложений, что делает его совместимым с различными устройствами.

- Реклама -

Производитель сообщает, что адаптер работает на расстоянии до 40 метров. Его можно использовать как в небольших гостиничных номерах, так и в просторных конференц-залах. Устройство поддерживает передачу контента с разрешением 1080p и частотой обновления 60 Гц. Для работы необходимо, чтобы источник выводил видеосигнал через USB-C, а экран имел HDMI-вход. Приемник питается от порта USB-A.

Belkin ConnectAir Wireless HDMI Display Adapter (AVC024)
Фото: Belkin

Адаптер работает на частоте 5 ГГц и может передавать сигнал даже сквозь стены. Однако толщина и материал препятствий влияют на стабильность соединения. Также ConnectAir поддерживает одновременное подключение восьми передатчиков к одному приемнику с возможностью быстрого переключения между источниками сигнала.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Новинка поступит в продажу в течение первого квартала 2026 года. Цена составит $149.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Китай официально утвердил стандарт GPMI — конкурента USB-C и HDMI

В Китае одобрили стандарт GPMI с пропускной способностью 192 Гбит/с. Новый интерфейс должен конкурировать с USB-C и HDMI во всех устройствах.
Новости

Samsung анонсировала 130-дюймовый телевизор с технологией Micro RGB

Samsung анонсировала 130-дюймовый телевизор R95H с технологией Micro RGB, охватывающей 100% цветового пространства BT.2020 и поддерживающей HDR10+.
Новости

Семейная комедия «Стражи Рождества» вышла на «Киевстар ТВ»

На «Киевстар ТВ» состоялась премьера рождественской комедии «Стражи Рождества». Фильм рассказывает о волшебных персонажах, спасших Рождество.
Новости

В Казахстане создали единую радиосеть для служб экстренного реагирования

В Казахстане запустили централизованную систему УКВ-радиосвязи для МЧС, МВД и Нацгвардии. Это первая сеть такого масштаба на пространстве стран СНГ.
Новости

В 2026 году SpaceX вдвое увеличит выпуск спутниковых терминалов Starlink

Компания SpaceX удвоит производство терминалов Starlink в 2026 году. Общий выпуск может достичь более 275 тысяч единиц в неделю.
© Copyright 2007-2026 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить