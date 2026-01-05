Starlink обеспечит Венесуэлу бесплатным спутниковым интернетом до 3 февраля

SpaceX предоставит жителям Венесуэлы временный бесплатный доступ к спутниковой системе широкополосного интернета Starlink. Сервис будет работать до 3 февраля 2026 года. Соответствующее сообщение появилось в официальном аккаунте Starlink в соцсети X.

Компания заявила, что инициатива должна обеспечить стабильную связь для жителей страны. Это решение связано с текущей военной операцией США в регионе.

- Реклама -

«Starlink предоставляет жителям Венесуэлы бесплатный широкополосный доступ к интернету до 3 февраля, обеспечивая бесперебойную связь», — говорится в сообщении компании.

Технология Starlink построена на сети низкоорбитальных спутников, что позволяет обеспечить высокоскоростную интернет-связь в отдаленных регионах планеты. В то же время представители SpaceX не сообщили, будут ли продолжать предоставлять бесплатный сервис после указанной даты.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Илон Маск, основатель SpaceX, отреагировал на инициативу в соцсети X. «В поддержку народа Венесуэлы», — написал предприниматель, сделав репост официального заявления Starlink и добавив эмодзи венесуэльского флага.