Формату Blu-ray исполнилось 20 лет: от триумфа к упадку

Новости
Blu-ray

Двадцать лет назад на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе был представлен оптический формат Blu-ray, который впоследствии заменил DVD. К коммерческому запуску весной 2006 года семь из восьми ведущих киностудий подтвердили поддержку нового стандарта, сообщает Tom’s Hardware.

Технологической основой формата стал сине-фиолетовый лазер с длиной волны 405 нанометров. Это решение вместе с усовершенствованными материалами, уменьшенным шагом дорожки и специальным тонким твердым защитным слоем позволило достичь емкости 25 Гбайт на однослойном диске против 4,7 Гбайт в DVD. В то же время скорость чтения данных выросла с 11 Мбит/с до 36 Мбит/с, а поддержка современных кодеков, в частности AVC (H.264), обеспечила эффективное сжатие HD-видео.

Однако становление формата сопровождалось острой конкуренцией с HD DVD. Противостояние между лагерями Sony и Toshiba охватило не только рынок бытовой электроники, но и индустрию видеоигр: консоль PlayStation 3 получила встроенный привод Blu-ray, тогда как Xbox 360 поддерживала HD DVD. В начале 2008 года Blu-ray одержал победу благодаря более высокой емкости, интеграции в популярную игровую платформу, развитой системе защиты контента и более широкой поддержке голливудских студий.

Дальнейшая эволюция технологии предусматривала появление дисков с поддержкой 4K, HDR и кодека HEVC. Это позволило формату долгое время сохранять позиции среди аудиофилов и видеофилов. Его битрейт существенно превышает показатели даже самых качественных стриминговых платформ, что обеспечивает преданность поклонников домашних кинотеатров. В 2026 году основными потребителями Blu-ray остаются коллекционеры, жители регионов с нестабильным интернетом и владельцы игровых консолей с приводами для физических носителей.

Однако эпоха оптических дисков подходит к концу. Производители консолей последовательно отказываются от встроенных приводов в базовых версиях устройств. В конце 2024 года LG прекратила выпуск плееров Blu-ray, а в начале 2025-го Sony объявила о сворачивании производства пустых дисков этого формата. Настольные компьютеры также больше не комплектуют оптическими приводами, за исключением Японии, где после прекращения поддержки Windows 10 наблюдался временный всплеск спроса. Эксперты считают, что в потребительском сегменте физические носители и дальше будут уступать облачным технологиям и стриминговым сервисам.

