LG анонсировала Gallery — телевизор в формате художественного полотна

LG Electronics покажет на выставке CES 2026 телевизор LG Gallery — первое устройство компании в формате художественного полотна. Новинка предназначена для тех, кто ценит дизайн интерьера и стремится создать дома атмосферу арт-пространства. Об этом говорится в пресс-релизе LG Electronics.

Модель LG Gallery будет выпускаться в двух размерах — 55 и 65 дюймов. Конструкция предусматривает минимальный люз между экраном и стеной, а также систему сменных магнитных рамок. Такой подход позволяет устройству выполнять роль декоративного элемента пространства, когда телевизор не используется для просмотра видеоконтента.

- Реклама -

Техническая основа новинки — MiniLED-подсветка и процессор α (Alpha) 7 с искусственным интеллектом. Благодаря этому телевизор обеспечивает качество изображения в формате 4K и поддерживает технологию объемного звука AI Sound Pro (Virtual 9.1.2ch). Устройство получило увеличенный объем внутренней памяти для хранения коллекций изображений.

Ключевой особенностью модели является режим Gallery Mode, разработанный в сотрудничестве с музейными кураторами. Этот режим оптимизирует параметры цвета и яркости для максимально точной передачи художественных произведений. Специальное покрытие панели уменьшает блики и отражения, приближая визуальный эффект к музейной экспозиции. Система автоматически адаптирует качество изображения к уровню освещения в помещении в течение суток.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Телевизор работает с сервисом LG Gallery+, который предоставляет доступ к более чем 4 500 изображениям. Библиотека охватывает классическое искусство, кинематографические кадры, игровые визуализации и анимированные композиции. К тому же каталог ежемесячно пополняется новыми работами. Пользователи могут также загружать собственные фотографии или создавать изображения с помощью генеративного искусственного интеллекта.

Платформа поддерживает фоновое музыкальное сопровождение. В частности, можно выбрать готовые композиции из библиотеки или транслировать собственные плейлисты через Bluetooth. Базовая версия LG Gallery+ доступна бесплатно, полная версия предоставляется по ежемесячной подписке через webOS Pay. Наличие отдельных функций зависит от региона.

«Мы продолжим формировать рынок, расширяя линейку lifestyle-телевизоров и превращая экран в партнера, который органично подстраивается под предпочтения пользователя», — заявил Парк Хён-сей, президент подразделения LG Media Entertainment Solution Company. Он добавил, что цель компании — помочь людям свободно формировать собственное пространство и улучшать качество жизни благодаря персонализации.

Выставка CES 2026 пройдет 6–9 января в Лас-Вегасе. Посетители смогут ознакомиться с новыми lifestyle-телевизорами LG на стенде компании под номером 15004 в Las Vegas Convention Center. На мероприятии LG покажет полную линейку арт-телевизоров, демонстрируя расширение возможностей домашних дисплеев за пределы традиционного просмотра видеоконтента.

Следует отметить, что наличие сменных рамок для телевизора LG Gallery может отличаться в зависимости от страны. В комплект поставки входит одна рамка, вторую можно приобрести отдельно.