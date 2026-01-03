UARU

«Киевстар» вводит два новых тарифа домашнего интернета

Домашній інтернет Київстар

Телекоммуникационный оператор «Киевстар» с 6 января 2026 года вводит два новых тарифных плана домашнего интернета — «Оптимальный» и «Комфортный». Об этом сообщается на сайте компании.

Новые предложения заменят действующий тариф «Дом», который можно будет оформить до 5 января включительно. При этом абоненты, уже пользующиеся этим тарифом, и в дальнейшем будут обслуживаться на неизменных условиях.

Тариф «Оптимальный» предлагает скорость соединения до 300 Мбит/с за 350 гривен в месяц. Новые абоненты могут воспользоваться акцией «Легкий старт» — сниженная стоимость 200 гривен ежемесячно в течение трех месяцев, в том числе месяца подключения и двух последующих. Кроме того, доступно предложение «Попробуй Гигабит», которое предоставляет гигабитную скорость на тот же срок при условии соответствующего покрытия по адресу клиента.

Тариф «Комфортный» обеспечивает скорость до 1 Гбит/с за 450 гривен ежемесячно. Его клиенты также могут воспользоваться акцией «Легкий старт» и оплачивать 200 гривен в течение первых трех месяцев. Дополнительное преимущество — бесплатный статический IP-адрес.

Оба тарифа включают сервис «Суперсила Киевстар ТВ». При этом оператор переименовывает текущий тариф «Удача» в «Базовый», сохраняя все его параметры и стоимость.

Компания обновляет тарифную линейку в связи с активным развитием бизнеса. Напомним, с лета 2025 года «Киевстар» ведет переговоры о приобретении сети магазинов электроники Comfy, что может заметно расширить присутствие оператора в розничной торговле.

