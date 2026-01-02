Украина официально присоединилась к роуминговой зоне со странами ЕС

1 января 2026 года Украина стала полноправным участником зоны роуминга Европейского Союза «Роуминг как дома» (Roam Like at Home, RLAH). Украинские абоненты получили возможность пользоваться мобильной связью в 27 странах-членах ЕС по домашним тарифам — без дополнительных платежей за роуминг. Об этом говорится на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК).

Новые правила устанавливают одинаковые тарифы на голосовые вызовы, текстовые сообщения и передачу данных — как в домашних сетях, так и на территории ЕС. В то же время европейские пользователи во время пребывания в Украине также смогут пользоваться услугами мобильной связи на тех же условиях, что и дома. Такой формат взаимодействия обеспечивает бесперебойную связь для семей, студентов, специалистов и представителей бизнеса с обеих сторон.

Для украинской телекоммуникационной отрасли это решение стало примером успешной секторальной интеграции в Единый цифровой рынок ЕС. Таким образом, впервые было реализовано взаимное применение режима внутреннего рынка в сфере роуминга между страной за пределами ЕС и Европейским Союзом.

Такого результата удалось достичь благодаря комплексному согласованию национального законодательства с европейскими нормами в области роуминга. Роуминговая команда НКЭК совместно со специалистами государственного и частного секторов работала над этой задачей в течение длительного времени.

Украина стала первым государством за пределами ЕС и Европейской экономической зоны, которое получило одобрение на вхождение в единую роуминговую зону «Роуминг как дома». Это решение обеспечивает украинским потребителям все преимущества единых правил роуминга — стабильность тарифов, прозрачность условий и усиленную защиту прав пользователей. Кроме того, вызовы в экстренные службы остаются бесплатными на всей территории роуминговой зоны Украина — ЕС.

Полноценная интеграция Украины в зону RLAH ЕС демонстрирует практическую поддержку европейского сообщества и реальное вхождение Украины в цифровое пространство Европейского Союза. НКЭК выразила благодарность Европейскому Союзу за поддержку этой инициативы, команде роуминга DG CONNECT Европейской Комиссии и Органу европейских регуляторов электронных коммуникаций (BEREC) за совместно достигнутый результат.