SpaceX переведет спутники Starlink на более низкую орбиту: в чем причина?

Компания SpaceX объявила о масштабной перестройке орбитальной конфигурации спутниковой сети Starlink для усиления безопасности в околоземном пространстве. В течение 2026 года все спутники Starlink, которые сейчас находятся на высоте около 550 километров, переведут на более низкую орбиту — примерно 480 километров. Речь идет об около 4,4 тысячи аппаратов, пишет Reuters.

Решение о снижении орбит приняли после согласования с другими операторами спутниковых систем, регулирующими органами и Космическим командованием США. Основная цель — сократить время неконтролируемого пребывания аппаратов на орбите в случае технических неисправностей и уменьшить общий риск орбитальных столкновений.

Представители SpaceX объясняют, что по мере приближения к солнечному минимуму плотность атмосферы в верхних слоях снижается. Поэтому спутники на постоянной высоте дольше остаются на орбите после потери управляемости. На высоте около 550 километров срок орбитального восхождения в таких условиях может превышать четыре года. Перевод аппаратов ниже 500 километров сокращает этот период более чем на 80% — до нескольких месяцев.

Дополнительное преимущество новой орбитальной высоты — значительно меньшая концентрация космического мусора и рабочих спутниковых систем ниже 500 километров. Это снижает вероятность случайных сближений и столкновений, особенно на фоне активного развертывания спутниковых мегагруппировок другими операторами.

SpaceX подчеркивает высокую надежность группировки Starlink: из более чем 9 тысяч действующих спутников только два аппарата считаются полностью неработоспособными. Несмотря на это, компания стремится минимизировать последствия возможных отказов, обеспечивая максимально быстрое спускание спутников с орбиты даже в случае потери управления.

В компании также отмечают, что снижение орбит повышает устойчивость группировки к труднопредсказуемым рискам. В частности, речь идет о несогласованных маневрах других операторов и внеплановых запусках. В условиях все большей загрузки околоземного пространства такой шаг рассматривают как практический способ снизить долгосрочные риски для всей орбитальной инфраструктуры.

Объявление о реконфигурации группировки поступило после инцидента, произошедшего в декабре прошлого года, когда Starlink зафиксировал аномалию на одном из своих спутников. В результате происшествия образовалось небольшое количество мусора, а связь с космическим аппаратом на высоте 418 километров была потеряна. Происшествие характеризуют как редкий случай кинетического инцидента на орбите. Спутник резко потерял высоту, снизившись на 4 километра, что может свидетельствовать о взрыве на борту аппарата.