Министерство цифровой трансформации (Минцифры) начнет испытания мобильной связи пятого поколения (5G) в нескольких регионах страны, а также планирует масштабные инфраструктурные проекты для обеспечения широкополосного доступа к сети. Об этом в интервью «24 каналу» рассказал заместитель министра цифровой трансформации по развитию цифровой инфраструктуры Станислав Прибытков.

Пилотный запуск технологии 5G состоится в трех населенных пунктах — Львове, Харькове и Бородянке Киевской области. После завершения испытательного этапа новую технологию будут внедрять в столице и Одессе. В то же время государство работает над подключением больниц и школ к скоростному интернету через оптоволокно.

В прошлом году была принята Стратегия развития электронных коммуникаций до 2030 года, о чем также сообщил Станислав Прибытков. Документ определяет направления восстановления поврежденных телекоммуникационных сетей и обеспечения доступа к высокоскоростному интернету. «Это первый комплексный документ, который четко определяет, как государство вместе с операторами восстанавливает и развивает мобильную и фиксированную связь. В фокусе — устойчивость сетей, их восстановление и расширение покрытия связью», — отметил заместитель министра.

Согласно Стратегии, 75% домохозяйств должны получить доступ к гигабитному интернету. В то же время предполагается расширение покрытия мобильной связью до 98% населения. В частности, сети будут покрывать 95% автомобильных и 75% железнодорожных путей.

Среди приоритетных проектов Минцифры в этом году — расширение возможностей спутниковой связи Starlink Direct to Cell. Технология обеспечит не только передачу данных, но и голосовые звонки. Также планируется запустить карту интернета в приложении «Дія».

В Минцифры ожидают, что реализация Стратегии принесет стране дополнительные 56 миллиардов гривен валового внутреннего продукта (ВВП).

Стоит отметить, что ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал запуск первых пилотных зон 5G уже в январе этого года, однако тогда не называл конкретных населенных пунктов для испытания технологии.