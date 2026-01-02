Компания Трампа снова отложила релиз смартфона T1

В конце прошлого года компания Trump Mobile объявила об очередном переносе запуска своего флагманского устройства T1 стоимостью $499. Релиз сначала должен был состояться в августе 2025 года, затем его перенесли на конец года, а теперь — на начало 2026-го. Об этом пишет Financial Times.

Представители службы поддержки Trump Mobile объяснили задержку последствиями правительственного «шатдауна» в США, который остановил процессы сертификации в Федеральной комиссии по связи (FCC). Именно этот регулятор отвечает за разрешение на использование телекоммуникационного оборудования на американском рынке. В итоге смартфон так и не появился в продаже в декабре 2025 года, как планировала компания. Аналитики считают, что неоднократные изменения графика могут свидетельствовать о внутренних проблемах Trump Mobile.

Отдельного внимания заслуживает вопрос производства устройства. На этапе анонса Trump Mobile активно использовала лозунг «Сделано в США», позиционируя T1 как национальную альтернативу продукции Apple и Samsung. Впоследствии эти формулировки исчезли с официального сайта компании. Вместо этого там появились выражения типа «создано с американскими ценностями», что может свидетельствовать о производстве в Китае.

Телефонную компанию основали сыновья президента США Дональда Трампа — Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп. Запуск бизнеса совпал с критикой президента в адрес Apple за чрезмерную зависимость от китайских производителей. Трамп требовал от производителя iPhone перенести производство в США, угрожая 25-процентными пошлинами как Apple, так и Samsung.

Пока производство T1 остается неопределенным, Trump Mobile предлагает восстановленные iPhone и Samsung Galaxy. Этот шаг рассматривается как временное решение для поддержания активности бренда на рынке. Компания также предложила мобильный тарифный план стоимостью $47,45 в месяц.

Клиенты, которые внесли аванс в размере $100 за предварительное бронирование, ожидают устройство ориентировочно в середине или конце января. Однако точная дата официального запуска смартфона до сих пор не объявлена. По предварительным заявлениям компании, T1 должен был стать основным конкурентом устройств ведущих производителей на американском рынке.