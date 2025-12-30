Японская NEC прекращает разработку базовых станций 4G и 5G под давлением конкурентов

Японская технологическая корпорация NEC прекращает разработку оборудования для базовых станций четвертого и пятого поколений мобильной связи. В то же время компания будет продолжать оказывать техническую поддержку уже установленному оборудованию, сообщает Nikkei Asian Review.

Такое решение обусловлено чрезвычайно высоким уровнем конкуренции на мировом рынке телекоммуникационного оборудования. Сегодня отрасль контролируют преимущественно компании из Китая и Европейского Союза, которые завоевали доминирующие позиции благодаря масштабным инвестициям и агрессивной ценовой политике.

Представитель NEC отметил, что компания больше не будет вкладывать средства в технологии базовых станций 4G и 5G. Вместо этого стратегический фокус сместился на разработку программного обеспечения для телекоммуникационной индустрии. В то же время NEC продолжит производить специализированное оборудование для оборонного сектора и других узкопрофильных отраслей.

Корпорация также продолжит исследовать стандарты мобильной связи будущих поколений, в частности 6G. Это позволит NEC сохранить технологическую экспертизу и позиции в разработке перспективных стандартов даже после отказа от массового производства оборудования для текущего поколения связи.

В пятилетнем бизнес-плане, завершившемся в марте 2022 года, NEC рассматривала производство базовых станций 5G как один из главных драйверов корпоративного роста. Однако капитальные инвестиции операторов мобильной связи в инфраструктуру пятого поколения оказались значительно ниже прогнозируемых. Это привело к убыточности соответствующего бизнес-направления NEC.

Финансовые трудности вынудили корпорацию провести реструктуризацию и сократить персонал за рубежом. В 2024 году японский техногигант рассматривал возможность продажи своих дата-центров для оптимизации портфеля активов.

По оценкам аналитической компании Omdia, три ведущие корпорации контролируют около 80% мирового рынка базовых станций мобильной связи. Китайская Huawei Technologies, шведская Ericsson и финская Nokia сформировали олигополию в этом сегменте. В то же время совокупная доля всех японских производителей не превышает 2% глобального рынка.

В условиях жесткой конкурентной борьбы японские компании постепенно уходят из сегмента базовых станций. NEC сокращает отдельные направления разработок, а Fujitsu в июле текущего года выделила телекоммуникационный бизнес, включая производство базовых станций, в отдельное дочернее предприятие. Kyocera, которая планировала начать производство оборудования 5G в 2027 году, также отказалась от этих планов.

Ранее японский телекоммуникационный оператор NTT Docomo декларировал приоритет закупок оборудования у отечественных производителей — NEC и Fujitsu. Однако в 2024 году компания изменила свою стратегию и увеличила закупки у европейских поставщиков, в частности шведской Ericsson. Этот шаг фактически лишил японских производителей последней значительной поддержки на внутреннем рынке.

Впрочем, японские телекоммуникационные компании продолжают экспериментировать с инновационными подходами к развертыванию сетей 5G. В частности, SoftBank провела успешное тестирование мобильной связи пятого поколения, разместив базовую станцию на борту самолета. Эксперимент показал стабильное соединение в радиусе 15 километров от точки передачи сигнала.