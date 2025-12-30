В 2025 году объем рынка чипов Wi-Fi 6E и Wi-Fi 7 достигнет $40,5 млрд

Мировой рынок чипов Wi-Fi 6E и Wi-Fi 7 в этом году достиг $40,5 млрд. Это на 20% больше по сравнению с прошлогодними показателями, когда объем продаж составил $33,65 млрд. По данным Research & Markets, такой прирост вызван ростом спроса на высокоскоростные беспроводные решения в условиях цифровой трансформации предприятий.

Технологической основой роста стала поддержка чипами частотного диапазона 6 ГГц помимо традиционных 2,4 ГГц и 5 ГГц. Стандарты Wi-Fi 6E (IEEE 802.11ax) и Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) обеспечивают более высокую производительность за счет отсутствия помех от устройств предыдущих поколений. В то же время Wi-Fi 7 получил поддержку технологии Multi-Link Operation (MLO), которая позволяет устройству одновременно подключаться к нескольким диапазонам для повышения скорости и надежности соединения.

Аналитики выделяют несколько ключевых факторов расширения рынка. Прежде всего, это потребность в решениях для высокоскоростной передачи данных в местах с высокой концентрацией пользователей. Кроме того, предприятия нуждаются в масштабируемой и защищенной беспроводной инфраструктуре, способной обеспечивать работу разнообразных и ресурсоемких приложений.

Технические характеристики Wi-Fi 7 дают значительное преимущество перед предыдущим поколением. Теоретическая канальная скорость достигает 46 Гбит/с, что в 4,8 раза превышает показатель Wi-Fi 6 (9,6 Гбит/с). В то же время новый стандарт обеспечивает значительно меньшую задержку передачи данных.

По прогнозам Research & Markets, рынок чипов Wi-Fi 6E и Wi-Fi 7 будет демонстрировать среднегодовой темп роста (CAGR) на уровне 20,5%. Если эти ожидания оправдаются, к 2032 году объем продаж в денежном выражении приблизится к $150 млрд.