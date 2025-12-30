Google Photos и Nano Banana появятся на телевизорах Samsung

Южнокорейская компания Samsung Electronics планирует добавить к своим телевизорам и смарт-мониторам поддержку облачного сервиса Google Photos. Пользователи смогут просматривать свои фотографии и видеозаписи непосредственно на больших экранах без дополнительных устройств. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Обновление программного обеспечения откроет доступ к личному архиву Google Photos на экранах телевизоров. При этом сервис будет автоматически группировать материалы по событиям, людям и местам, что упростит поиск нужного контента. Функция появится на новых моделях телевизоров Samsung в начале 2026 года, а с марта того же года поддержку получат отдельные ранее выпущенные устройства.

Samsung углубляет интеграцию облачного сервиса в собственную экосистему телевизоров. Google Photos будет работать в паре с Vision AI Companion и показывать выбранные воспоминания на интерфейсах Daily+ и Daily Board в течение дня. Система будет учитывать контекст и показывать соответствующие изображения в зависимости от ситуации.

Во второй половине 2026 года компания добавит к телевизорам и смарт-мониторам генеративные возможности на основе модели Nano Banana. Пользователи смогут создавать изображения на основе готовых шаблонов и редактировать имеющиеся фотографии. В частности, функция Remix позволит изменять стиль снимков, а отдельный инструмент будет преобразовывать статичные фото в короткие видеоролики.

Интеграция позволит создавать тематические слайд-шоу – пользователи смогут объединять снимки по категориям, среди которых путешествия, домашние животные, дети или конкретные локации из личного архива.

Интеграция позволит создавать тематические слайд-шоу – пользователи смогут объединять снимки по категориям, среди которых путешествия, домашние животные, дети или конкретные локации из личного архива.