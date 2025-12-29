UARU

SpaceX приостановила запуски спутников Starlink. В чем причина?

Новости
Starlink на орбіті Землі
Фото: SpaceX

Компания SpaceX приостановила запуски новых спутников сети Starlink после невыясненного инцидента с космическим аппаратом Starlink-35956. Запуски не проводятся с 19 декабря.

Инженеры компании до сих пор не выяснили точную причину аномалии, которая произошла со спутником Starlink-35956 (66629 / 2025-271N). Без понимания природы инцидента невозможно разработать меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем. Поэтому запуски новых групп космических аппаратов остаются приостановленными на неопределенное время.

По прогнозам экспертов, новых запусков в 2025 году уже не будет. В то же время возобновить миссии в первой половине января 2026 года тоже маловероятно, ведь компании нужно время на завершение расследования и внедрение необходимых изменений.

На фоне незапланированной паузы в запусках сотрудник SpaceX Дима Зенюк (Dima Zeniuk) опубликовал в соцсети X фотографию спутника Starlink крупным планом. Снимок показывает ключевые технологические элементы космического аппарата, в частности систему лазерной связи.

Эта технология позволяет спутникам создавать высокоскоростную сеть непосредственно в космосе. Данные передаются между аппаратами мгновенно, без наземных станций, что обеспечивает бесперебойный глобальный доступ к интернету. Особенно важной такая архитектура становится над океанами, в отдаленных регионах и во время чрезвычайных ситуаций. «Лазерная mesh-сеть» гарантирует низкие задержки и высокую пропускную способность каналов связи.

Напомним, последние поколения спутников Starlink получили технологию Direct to Cell, которая позволяет устанавливать прямое соединение с обычными смартфонами без дополнительного оборудования.

По состоянию на утро 28 декабря на околоземной орбите работали 9402 спутника Starlink, из которых 9391 оставались полностью исправными. С начала развертывания системы компания вывела на орбиту 10839 космических аппаратов, в том числе более трех тысяч в текущем году. В то же время 1437 спутников завершили свой жизненный цикл — они сняты с орбиты для контролируемого сгорания в атмосфере Земли.

По предварительным данным, 19 декабря на борту проблемного спутника произошел выброс газа из топливного резервуара. Инцидент сопровождался отделением небольшого количества обломков, которые двигались с низкой относительной скоростью. Именно этот эпизод стал основанием для приостановки запусков до выяснения всех обстоятельств.

Редакция Mediasat
