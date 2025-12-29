Федоров: уже в январе 5G заработает в двух населенных пунктах Украины

Первые пилотные зоны мобильной связи пятого поколения (5G) заработают в Украине уже в январе 2026 года. Об этом во время прямого эфира в TikTok сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Очень скоро, в течение нескольких недель мы уже запустим 5G для этих городов, а точнее частей этих городов. И это будет первый важный шаг, который дальше будет масштабироваться», — отметил Федоров.

Технология появится не на всей территории выбранных населенных пунктов, а только в центральных районах. Это позволит протестировать работу сети в контролируемых условиях перед дальнейшим расширением покрытия.

Министр не уточнил, о каких именно населенных пунктах идет речь. В то же время ранее правительство определило Харьков и поселок Бородянка в Киевской области в качестве пилотных площадок для тестирования сети нового поколения. Именно там планировали проверить технические решения в реальных условиях, однако официального подтверждения, остался ли выбор неизменным, до сих пор нет. Ограниченный формат запуска позволит проверить стабильность связи и готовность имеющейся инфраструктуры к новым нагрузкам.

Министерство цифровой трансформации подчеркивает, что развертывание сетей пятого поколения в условиях войны требует тщательного согласования с военным ведомством. Ведь 5G использует частотные диапазоны, которые должны быть полностью совместимы с оборонными системами. Речь идет о радарах, средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и системах безопасности полетов. Поэтому проект проходил длительное тестирование с участием военных специалистов. По результатам пилотного этапа правительство будет определять дальнейшие шаги по масштабированию технологии по всей стране.