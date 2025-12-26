UARU

SWEET.TV открыл кастинг на второй сезон реалити-шоу «Предатели»: как подать заявку

SWEET.TV оголосив кастинг на 2 сезон реаліті-шоу «Зрадники»

Национальный онлайн-кинотеатр SWEET.TV объявил набор участников на второй сезон психологической игры «Предатели». Кастинг стартовал сразу после финального эпизода первого сезона, который вышел 25 декабря.

Первый сезон шоу из 10 выпусков стал одной из самых обсуждаемых осенних премьер в стране. Сейчас все эпизоды можно посмотреть на платформе SWEET.TV. В то же время зрителей ждет дополнительный контент — 1 января 2026 года выйдет специальный выпуск пост-шоу, где участники обсудят самые острые моменты игры и раскроют детали, которые остались за кадром.

Условия участия в кастинге

Заявку на участие во втором сезоне может подать любой человек в возрасте от 18 лет, независимо от профессии или места жительства. Для этого нужно заполнить анкету на официальной странице проекта. Победитель или победители игры получат 500 тысяч гривен призовых.

Организаторы ищут участников, которые играют в стратегические игры типа «Мафии», умеют убеждать и распознавать ложную информацию. Потенциальные игроки должны быть готовы к полному погружению в атмосферу психологического напряжения и соревнований в новом коллективе. Важна также способность как объединять людей вокруг себя, так и принимать решения вопреки мнению команды ради победы.

Концепция шоу и правила игры

«Предатели» — психологическая игра, которая за несколько лет стала международным феноменом. Формат завоевал доверие зрителей благодаря отсутствию постановочных сцен и настоящим эмоциям участников, которые сами принимают все решения.

Игроки попадают в изолированный замок, где ежедневно проходят испытания на логику, выдержку и скорость мышления. В начале игры выбирают трех «предателей», которые каждую ночь тайно выводят из игры одного из «верных». Команда «верных» должна разоблачать «предателей» посредством обсуждения, логических рассуждений и интуиции, а затем устранять их путем голосования. В свою очередь, «предатели» скрывают свою истинную роль до финальной части соревнования.

Распределение призового фонда зависит от состава финалистов. Если в финал пройдут только «верные», они поделят 500 тысяч гривен поровну. Однако если среди финалистов останется хотя бы один «предатель», весь призовой фонд получит именно он.

