lifecell фиксирует на два года цены на комплексные тарифы «Лайфсет» для MNP-абонентов

Мобильный оператор lifecell запустил акцию «СТОП-цена на два года» для абонентов, которые переходят в его сеть с тарифами «Лайфсет L» и «Лайфсет XL». Стоимость 4-недельного пакета услуг будет оставаться неизменной два года, несмотря на возможные изменения тарифов в будущем.

Акция продлится с 19 декабря 2025 года по 15 февраля 2026 года включительно. Чтобы воспользоваться предложением, необходимо перенести номер от другого оператора через услугу MNP (Mobile Number Portability) и подключить один из указанных тарифов. Цена зафиксирована до 15 февраля 2028 года.

Тарифы семейства «Лайфсет» объединяют мобильную связь, домашний интернет и просмотр телевидения в формате «три в одном». За прошлый год количество активных пользователей этих тарифов выросло на 77%, а это показывает рост спроса на комплексные решения.

Тариф «Лайфсет L» стоит 300 грн за 4 недели. В пакет входят домашний интернет со скоростью до 1 Гбит/с, 20 ГБ мобильного интернета с возможностью получить дополнительные 20 ГБ за своевременную оплату, безлимитные звонки в сети lifecell, 750 минут на номера других операторов по Украине (с дополнительными 750 минутами за своевременную оплату) и доступ к более чем 120 телеканалам через приложение lifecell TV на пяти устройствах.

Тариф «Лайфсет XL» стоимостью 500 грн за 4 недели включает домашний интернет со скоростью до 1 Гбит/с, 50 ГБ мобильного трафика с возможностью получить безлимитный интернет за своевременную оплату, безлимитные звонки на номера lifecell, 1000 минут на номера других операторов (с дополнительными 1000 минутами за своевременную оплату) и просмотр более 140 телеканалов на пяти устройствах одновременно.

Своевременная оплата — это оплата пакета не позднее одного дня после завершения предыдущего периода. В тарифе «Лайфсет XL» после использования 100 ГБ безлимитного мобильного интернета скорость снижается до 1 Мбит/с до конца текущего платежного периода.

Услуга MNP позволяет сменить оператора и сохранить существующий номер телефона, включая код и все цифры. Процедура занимает один рабочий день, если заявка подана до 10:30 часов в будний день, кроме пятницы и выходных. При звонке на перенесенный номер звучит акустический сигнал с сообщением о переносе.

По данным оператора, с момента запуска услуги MNP в сеть lifecell перешло почти 845 тысяч абонентов. Это более 70% от общего количества украинцев, воспользовавшихся процедурой переноса номера, согласно статистике Украинской госспецсвязи (УГСЧ) и отчетам Национальной комиссии по электронным коммуникациям (НКЭК).

Максимальная скорость домашнего интернета зависит от наличия соответствующей технологии по адресу абонента. Подробные условия акции и пошаговая инструкция по переносу номера доступны на официальном сайте оператора.

Это уже не первая подобная инициатива lifecell по фиксации тарифов. Ранее оператор запустил акцию «сТОП-цена на 2 года» для тарифных планов «Макси» и «Мега», подробнее о которой можно узнать в новости на нашем сайте.