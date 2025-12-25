Турция запустит сети 5G в крупных городах с апреля 2026 года

Министерство транспорта Турции объявило о начале коммерческой эксплуатации сетей пятого поколения (5G) в апреле следующего года. Сначала технология станет доступной в мегаполисах с высокой концентрацией населения, а полное покрытие страны запланировано на два года. Об этом сообщает издание Shiftdelete.Net.

Министр транспорта Абдюлькадир Уралоглу рассказал, что сейчас продолжаются испытания технологии на более чем 30 площадках по всей республике. В частности, пассажиры стамбульского аэропорта уже могут опробовать работу 5G при условии, что у них есть совместимое устройство.

«С апреля начнется предоставление сигнала 5G по всей Турции. Сначала мы сосредоточимся на крупных городах, где проживает больше всего людей, а через два года охватим всю территорию страны», — отметил глава ведомства.

Уралоглу напомнил о проведенном ранее тендере на развертывание инфраструктуры пятого поколения. Процедура закупки принесла государственной казне около $3,5 млрд. Кроме того, правительство продлило концессионные договоры с операторами связи на 25 лет, что обеспечит поступление еще $3 млрд в бюджет.

Министр также подчеркнул инвестиционные обязательства телекоммуникационных компаний. В течение следующего четверть века операторы должны вложить в развитие инфраструктуры $17 млрд. По словам Уралоглу, эти шаги должны решить проблемы со скоростью и доступностью интернета, на которые жалуются турецкие пользователи.

Подобные процессы происходят и в Таджикистане, где недавно объявили о создании национального консорциума 5G с участием Службы связи при правительстве республики и местных мобильных операторов. Задача объединения — координировать внедрение технологии, унифицировать технические стандарты и ускорить цифровизацию страны.