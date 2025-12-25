UARU

«Киевстар» обновляет список стран для международных звонков в некоторых контрактных тарифах

Компания «Киевстар» обновляет перечень стран, на которые действуют тарифные минуты для международных звонков в контрактных тарифах LOVE UA Свет. Контракт 2023, ВАШ Регион и ВАШ Оптимум. Изменения вступят в силу с 1 января 2026 года, о чем сообщается на официальном сайте оператора.

Тарифные минуты на международные звонки будут доступны также для звонков в шесть европейских стран. Абоненты смогут звонить в Бельгию, Норвегию, Швецию, Австрию, Данию и Францию в пределах минут, предусмотренных их тарифным планом.

В то же время три страны исключаются из перечня международных направлений, на которые действуют тарифные минуты. С начала нового года Израиль, Китай и Узбекистан переходят в категорию стандартных международных направлений. Стоимость звонков в Израиль и Узбекистан составит 20 гривен за 20 минут разговора, тогда как связь с Китаем будет стоить 20 гривен за 5 минут.

Пользователи, которые регулярно звонят в эти страны, смогут подключить специальные опции «Мир ждет — Израиль» или «Мир ждет — Узбекистан» для экономии средств. Вместо этого услуги «Мир ждет — Франция» и «Мир ждет — Норвегия» будут автоматически деактивированы для абонентов указанных тарифов 31 декабря 2025 года.

Напомним, более 2 миллионов абонентов «Киевстар» воспользовались спутниковой связью Starlink Direct to Cell и отправили через нее более 543 тысяч SMS-сообщений.

