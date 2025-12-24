Пункты несокрушимости оборудуют энергонезависимым интернетом xPON или Starlink

Кабинет Министров Украины изменил правила работы Пунктов несокрушимости и утвердил новые требования, которые предусматривают обязательное предоставление энергонезависимого интернет-подключения через технологии xPON или спутниковые терминалы Starlink. Обновленные стандарты должны гарантировать стабильную связь для граждан во время масштабных отключений электроэнергии. Об этом говорится на Правительственном портале.

Необходимость нововведений стала очевидной после событий в Одесской области, где многочисленные случаи отключения электроэнергии выявили критические недостатки в работе пунктов. Граждане теряли доступ к сети именно тогда, когда он был наиболее необходим. В то же время государственные органы узнавали о проблемах со связью из жалоб в социальных сетях, а не через собственную систему мониторинга, что делало невозможным быстрое реагирование на сбои.

По новым правилам каждый пункт несокрушимости должен быть оборудован одним из двух типов энергонезависимого подключения. Первый вариант — это волоконно-оптическая технология xPON, которая обеспечивает бесперебойную работу сети в течение 72 часов без электроснабжения. Этот способ подключения подходит для населенных пунктов с развитой кабельной инфраструктурой.

Альтернатива — спутниковая связь через терминалы Starlink, которая обеспечит интернет-подключение в регионах с ограниченным доступом к традиционным телекоммуникационным сетям. Она не зависит от состояния наземной инфраструктуры и может работать в любых условиях.

Каждая точка доступа получит статический IP-адрес, что позволит государственным органам непосредственно следить за работой сети в конкретном пункте. Система автоматического мониторинга будет мгновенно фиксировать исчезновение связи и сигнализировать о необходимости вмешательства еще до того, как граждане обратятся за помощью.

Стабильное подключение к интернету превращает Пункты несокрушимости из простых обогревательных помещений в полноценные центры доступа к критической инфраструктуре. Граждане смогут поддерживать связь с родными, получать государственные услуги онлайн, координировать действия с экстренными службами и оперативно узнавать о важных сообщениях от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Внедрение единых технологических стандартов должно обеспечить бесперебойную работу всей сети пунктов даже в самых сложных условиях энергоснабжения в стране.

Технология xPON уже доказала свою эффективность в бытовом сегменте. Сейчас ею пользуются 52% украинских домохозяйств, а услуги по этой технологии предоставляют около 1200 операторов связи по всей стране.