24 декабря 2025 года индийская ракета-носитель LVM3 вывела на низкую околоземную орбиту спутник BlueBird 6 компании AST SpaceMobile — крупнейший аппарат коммерческой связи в истории космонавтики. Запуск состоялся в 08:55 по местному времени из космического центра Сатиш Дхаван на южном побережье Индии. Прямая трансляция на YouTube подтвердила, что аппарат вышел на целевую орбиту через 16 минут после старта.

BlueBird 6 оснащен массивом антенн общей площадью 223 м², что делает его самым ярким искусственным объектом на ночном небе после Международной космической станции (МКС). По расчетам специалистов, видимая звездная величина спутника может достигать показателей полной Луны, а это вызывает серьезную обеспокоенность астрономического сообщества. Ученые предупреждают о значительных трудностях для наземных наблюдений как в оптическом, так и в радиодиапазоне.

Для Индийской организации космических исследований (ISRO) этот запуск стал рекордным достижением. Масса полезной нагрузки достигла 6,5 тонны — это максимальный показатель для ракеты-носителя LVM3. Такая мощность понадобилась из-за значительных габаритов и веса нового поколения спутников связи.

До сих пор AST SpaceMobile эксплуатировала пять аппаратов предыдущей серии с антеннами площадью 65 м² каждый. Они уже создавали заметные помехи для астрономических наблюдений, сияя как звезды первой величины. Новый спутник имеет в четыре раза большую площадь антенн, что пропорционально увеличивает уровень светового загрязнения околоземного пространства. Это значительно усложнит работу как оптических телескопов, так и радиообсерваторий во всем мире.

Компания планирует масштабное развертывание спутниковой сети. В 2026 году AST SpaceMobile намеревается вывести на орбиту до 60 таких аппаратов, что обеспечит глобальное покрытие мобильной связью в самых отдаленных регионах планеты. Такие амбициозные планы вызывают беспокойство научного сообщества из-за возможного роста помех для астрономических исследований.

AST SpaceMobile заключила коммерческие соглашения с ведущими операторами сотовой связи, в частности AT&T, Verizon Communications и Vodafone Group. Спутники будут находиться на высоте около 500 км и обеспечивать прямую связь со смартфонами пользователей в зонах без традиционного покрытия мобильных сетей. Эта технология позволяет обычным телефонам подключаться напрямую к орбитальным станциям без дополнительного оборудования.

Благодаря этому проекту компания выходит на прямую конкуренцию с SpaceX, которая разворачивает собственную сеть спутниковой связи Starlink. Финансовые рынки положительно оценили перспективы AST SpaceMobile — акции компании выросли на 300% с начала текущего года. Это свидетельствует о высоком интересе инвесторов к развитию спутниковых технологий мобильной связи, несмотря на протесты научного сообщества относительно угрозы для астрономических наблюдений.