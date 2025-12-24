UARU

На «Киевстар ТВ» состоялась премьера комедийного фильма «Родительское собрание»

На «Київстар ТБ» вийшла комедія «Батьківські збори»

На платформе «Киевстар ТВ» сегодня состоялась онлайн-премьера социальной комедии «Родительское собрание». Об этом говорится в пресс-релизе «Киевстар ТВ».

Ленту создала команда авторов комедии «Собрание ОСМД». Фильм рассказывает о событиях в школе во время встречи родителей учеников. Причиной конфликта стали итоги выборов президента школы, результаты которых возмутили большинство присутствующих. Победителем голосования стал ученик, которого многие считали нежелательным кандидатом на эту должность.

Собрание, которое должно было быть спокойным обсуждением школьных вопросов, превращается в эмоциональную схватку. Родители обмениваются обвинениями, прибегают к шантажу и буллингу друг друга. Во время дискуссии всплывают скрытые семейные тайны и проблемы воспитания детей. При этом взрослые настолько увлекаются защитой интересов собственных потомков, что перестают замечать настоящие потребности школьников.

Режиссеры создали ироничный портрет современного общества, где взрослые ведут себя не более зрело, чем их дети. Фильм затрагивает темы эгоизма, двойных стандартов и желания победить любой ценой. Авторы надеются, что зрители узнают в персонажах знакомые ситуации и задумаются над собственным поведением.

Главные роли в комедии исполнили Евгений Янович, Анастасия Цимбалару, Антонина Хижняк и Олег Маслюк. В съемках также приняла участие певица Оля Полякова.

Фильм адресован поклонникам отечественного кинематографа, которые ценят острый юмор в сочетании с актуальными социальными темами. Лента доступна исключительно на платформе «Киевстар ТВ».

Напомним, что «Родительские собрания» стали одной из многих премьер на платформе в этом году. Ранее мы рассказывали, что подписчики смотрели «Киевстар ТВ» в 2025 году.

Редакция Mediasat
