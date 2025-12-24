UARU

Каналы Cine+ начали праздничный показ фильмов студии Disney

Група каналів Cine+

Украинская группа телеканалов Cine+ начала показ контента студии Disney. Первые фильмы вышли в эфир 24 декабря 2025 года — в целом показ продлится в течение рождественско-новогоднего периода. Об этом редакции Mediasat рассказали в пресс-службе DVL.

Фильмы покажут на каналах Cine+ hit, Cine+ legend, Cine+ и Cine+ Kids. Зрителям предлагают как премьерные телевизионные показы, так и популярные ленты из библиотеки ведущих мировых студий с украинской озвучкой.

К самым ожидаемым премьерам, которые впервые покажут на украинском телевидении, относятся «Дэдпул и Росомаха» (2024), «Мысли наоборот 2» (2024), «Ваяна 2» (2024) и «Муфаса: Король Лев» (2024). Эти фильмы покажут в разные дни праздничного сезона в соответствии с программной политикой каждого из каналов группы.

Наряду с новинками телеканалы покажут другие популярные фильмы Disney, Marvel и других студий. В программу вошли «Мстители: Финал» (2019), «Логан: Росомаха» (2017), «Первый мститель: Вторая война» (2014). Для самых маленьких зрителей: «Холодное сердце» (2013) — обладатель премии «Оскар», «Коко» (2017) — фильм из списка IMDb Top-250, и «Зверополис» (2016), который также получил «Оскар».

Также в программе — «Алладин» (2019), «Я, робот» (2004), «Крепкий орешек» (1998), «Почему он?» (2016), «Того» (2019), «Одаренная» (2017) и другие фильмы разных жанров.

Группа телеканалов Cine+ специализируется на показе кинематографического контента от ведущих мировых студий с полной украинской озвучкой. Каналы созданы как премиальный контентный продукт для кабельных операторов и OTT-платформ.

Каналы Cine+ демонстрируют более 250 премьер в течение календарного года. Их библиотека насчитывает более 500 фильмов. Зрительская аудитория — 2,5 миллиона домохозяйств в 22 регионах Украины.

