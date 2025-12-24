Накануне Рождества компания Rakuten Viber запустила ИИ Санту — ассистента на основе искусственного интеллекта, который помогает готовиться к праздничным дням. Инструмент советует, какие подарки выбрать, что приготовить на праздничный стол и как украсить дом.

Чатбот работает в двух режимах. Первый — готовые тематические подборки в разделе «Праздничные темы», которые охватывают различные аспекты празднования. Здесь есть рекомендации о традициях празднования и подборка праздничных локаций. Второй режим позволяет задавать вопросы ассистенту через опцию «Начать разговор».

- Реклама -

Среди основных функций ИИ Санты — подбор подарков. Достаточно указать, для кого ищете презент, и чатбот предложит варианты. Ассистент также подсказывает идеи праздничных блюд, учитывая имеющиеся ингредиенты и пищевые предпочтения.

Кроме того, чатбот предлагает идеи для украшения дома к зимним праздникам. Он может написать текст поздравления или придумать подпись к праздничному фото. Отдельная опция — возможность получить «предсказание» на 2026 год.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

ШИ Санта доступен всем пользователям мессенджера Rakuten Viber по ссылке.

Это уже не первая функция на основе искусственного интеллекта в мессенджере от Rakuten Viber. Ранее компания запустила автоматическое создание кратких изложений содержания веб-страниц.