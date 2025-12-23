Vodafone внедряет роуминг в ЕС по домашним тарифам для корпоративных и контрактных клиентов

Vodafone Украина объявил о масштабном обновлении условий обслуживания корпоративных и контрактных абонентов в рамках интеграции Украины в роуминговое пространство ЕС.

С 1 января 2026 года владельцы большинства бизнес-тарифов и контрактных пакетов смогут использовать услуги связи на территории Евросоюза на тех же условиях, что и в Украине. Это означает отсутствие дополнительных роуминговых платежей во время пребывания в странах ЕС.

- Реклама -

Условия использования услуг в роуминге

Новые правила предусматривают несколько ключевых преимуществ для владельцев украинских номеров Vodafone:

Входящие звонки : неограниченный прием вызовов как в Украине, так и во время пребывания в странах ЕС.

: неограниченный прием вызовов как в Украине, так и во время пребывания в странах ЕС. Пакетные минуты и SMS : тарифные минуты и текстовые сообщения будут работать для исходящих звонков в Украину и в стране пребывания в ЕС, а также для SMS на украинские сети.

: тарифные минуты и текстовые сообщения будут работать для исходящих звонков в Украину и в стране пребывания в ЕС, а также для SMS на украинские сети. Мобильный интернет : часть тарифного пакета гигабайтов можно использовать в роуминге ЕС.

: часть тарифного пакета гигабайтов можно использовать в роуминге ЕС. Дополнительные услуги: одинаковая цена за дополнительные минуты, мегабайты и SMS сверх тарифного пакета.

Конкретный объем услуг, доступных в роуминге, будет зависеть от выбранного тарифного плана. Подробную информацию абоненты получат в персональных сообщениях.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Тарифы, подпадающие под обновление

Новые условия охватят несколько категорий тарифных планов оператора. В перечень входят пакеты Vodafone Business для корпоративных клиентов и линейка Vodafone Red для контрактных абонентов.

Кроме того, изменения коснутся тарифов линейки Vodafone GigaCombo 3-в-1, которые сочетают мобильную связь с услугами домашнего широкополосного интернета и телевидения. Обновление также затронет специализированные тарифы для передачи данных между устройствами, в частности IoT Pro.

Информирование клиентов

Vodafone начнет рассылку персональных сообщений абонентам, чьи тарифы претерпевают изменения, с 22 декабря этого года. Каждое сообщение будет содержать подробную информацию об обновленных условиях конкретного тарифного плана.

Одновременно оператор опубликует полный перечень изменений на страницах соответствующих тарифов на официальном веб-сайте компании. Это произойдет не позднее чем за семь дней до вступления в силу новых правил, что даст абонентам время ознакомиться с обновленными условиями.

Vodafone внедряет принцип «Роуминг как дома» в рамках стратегии адаптации услуг к европейским стандартам и обеспечения непрерывной связи для клиентов во время их пребывания за границей.

Напомним, несколько недель назад Vodafone уже объявил о введении аналогичных условий для абонентов. Текущее обновление расширяет принцип «Роуминг как дома» на остальные категории абонентов, благодаря чему подавляющее большинство клиентов оператора сможет пользоваться своими тарифами в странах ЕС без дополнительных затрат.