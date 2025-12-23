UARU

UARU

Vodafone внедряет роуминг в ЕС по домашним тарифам для корпоративных и контрактных клиентов

Новости
Vodafone
Фото: Shutterstock

Vodafone Украина объявил о масштабном обновлении условий обслуживания корпоративных и контрактных абонентов в рамках интеграции Украины в роуминговое пространство ЕС.

С 1 января 2026 года владельцы большинства бизнес-тарифов и контрактных пакетов смогут использовать услуги связи на территории Евросоюза на тех же условиях, что и в Украине. Это означает отсутствие дополнительных роуминговых платежей во время пребывания в странах ЕС.

- Реклама -

Условия использования услуг в роуминге

Новые правила предусматривают несколько ключевых преимуществ для владельцев украинских номеров Vodafone:

  • Входящие звонки: неограниченный прием вызовов как в Украине, так и во время пребывания в странах ЕС.
  • Пакетные минуты и SMS: тарифные минуты и текстовые сообщения будут работать для исходящих звонков в Украину и в стране пребывания в ЕС, а также для SMS на украинские сети.
  • Мобильный интернет: часть тарифного пакета гигабайтов можно использовать в роуминге ЕС.
  • Дополнительные услуги: одинаковая цена за дополнительные минуты, мегабайты и SMS сверх тарифного пакета.

Конкретный объем услуг, доступных в роуминге, будет зависеть от выбранного тарифного плана. Подробную информацию абоненты получат в персональных сообщениях.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Тарифы, подпадающие под обновление

Новые условия охватят несколько категорий тарифных планов оператора. В перечень входят пакеты Vodafone Business для корпоративных клиентов и линейка Vodafone Red для контрактных абонентов.

Кроме того, изменения коснутся тарифов линейки Vodafone GigaCombo 3-в-1, которые сочетают мобильную связь с услугами домашнего широкополосного интернета и телевидения. Обновление также затронет специализированные тарифы для передачи данных между устройствами, в частности IoT Pro.

Информирование клиентов

Vodafone начнет рассылку персональных сообщений абонентам, чьи тарифы претерпевают изменения, с 22 декабря этого года. Каждое сообщение будет содержать подробную информацию об обновленных условиях конкретного тарифного плана.

Одновременно оператор опубликует полный перечень изменений на страницах соответствующих тарифов на официальном веб-сайте компании. Это произойдет не позднее чем за семь дней до вступления в силу новых правил, что даст абонентам время ознакомиться с обновленными условиями.

Vodafone внедряет принцип «Роуминг как дома» в рамках стратегии адаптации услуг к европейским стандартам и обеспечения непрерывной связи для клиентов во время их пребывания за границей.

Напомним, несколько недель назад Vodafone уже объявил о введении аналогичных условий для абонентов. Текущее обновление расширяет принцип «Роуминг как дома» на остальные категории абонентов, благодаря чему подавляющее большинство клиентов оператора сможет пользоваться своими тарифами в странах ЕС без дополнительных затрат.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Paramount улучшила предложение Warner Bros. Discovery личными гарантиями Ларри Эллисона

Paramount улучшила предложение по WBD личной гарантией Ларри Эллисона на $40,4 млрд и компенсацией $5,8 млрд в случае отказа регулирующих органов.
Новости

Netflix приобрел эстонский стартап, создающий аватары для игр

Netflix приобрел Ready Player Me — разработчика технологии кроссплатформенных аватаров. Команда стартапа войдет в Netflix Games.
Новости

В Казахстане впервые позвонили через спутники Starlink с обычного смартфона

Beeline Казахстан успешно протестировал спутниковую связь Starlink Direct to Cell. Коммерческий запуск услуги планируется в 2026 году.
Новости

На MEGOGO выйдет рождественский мюзикл «Жив пес Сирко», созданный по мотивам украинской народной сказки

24 декабря на MEGOGO выйдет мюзикл «Жив пес Сирко» по мотивам украинской народной сказки. В фильме занято более 50 артистов, снят в «Мамаевой Слободе».
Новости

MEGOGO эксклюзивно покажет в Украине Кубок африканских наций-2025

MEGOGO получил эксклюзивные права на показ Кубка африканских наций-2025. Турнир пройдет в Марокко с 21 декабря по 18 января 2025 года.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить