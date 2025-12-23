В Минске заработала первая тестовая зона сети 5G

Белорусский инфраструктурный оператор включил пилотный участок мобильной связи пятого поколения в центре столицы. Тестовую зону запустили на Октябрьской площади и возле Дома офицеров, где скорость передачи данных достигает 800 Мбит/с, сообщает БЕЛТА.

О запуске тестовой зоны 5G рассказал министр связи и информатизации Беларуси Кирилл Залесский. Новую инфраструктуру развертывают во исполнение решений главы государства о создании единой сети четвертого и пятого поколений. Над проектом работают мобильные операторы, обслуживающие абонентов, и инфраструктурная компания, строящая базовые станции.

Запуск пилотной зоны дает старт масштабной модернизации телекоммуникационной инфраструктуры страны. Недавнее постановление правительства определило минимальные показатели скорости мобильного интернета для каждого типа населенных пунктов. Документ предусматривает поэтапное повышение этих параметров до 2030 года.

В Минске и областных центрах минимальная скорость мобильного доступа вырастет с нынешних 30 Мбит/с до 135 Мбит/с в течение пятилетки. Для районных центров действуют другие нормативы, а в селах скорость поднимется с 7 Мбит/с до 30 Мбит/с. Такая дифференциация связана с ежегодным увеличением мобильного трафика, который требует значительных инвестиций в развитие сетей.

Министерство также усиливает контроль за качеством услуг операторов. В настоящее время завершается подготовка изменений в Кодекс об административных правонарушениях, которые позволят штрафовать компании за несоблюдение стандартов сотовой связи в различных типах населенных пунктов. Это будет стимулировать провайдеров поддерживать качество покрытия на должном уровне.

Кирилл Залесский подчеркнул, что приоритетом являются не публичные заявления о достижениях, а демонстрация конкретных результатов, которые почувствует каждый пользователь мобильного интернета уже в ближайшее время. Напомним, Беларусь планировала запустить экспериментальные зоны сети 5G еще до конца прошлого года.