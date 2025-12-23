Телемарафон получил дополнительные 109 млн грн

Государственное предприятие «Мультимедийная платформа иновещания Украины» (ГП «МПИУ») подписало четыре дополнительных соглашения с телепроизводителями на создание контента для проекта «Единые новости #UArazом». Общая стоимость дозаказа составляет 109 млн грн. Об этом сообщает издание «Наши деньги» со ссылкой на данные системы «Прозорро».

Новые договоры подписаны 16 декабря и охватывают период до конца текущего года. Стоит отметить, что ранее, в марте, ГП «МПИУ» уже заключило четыре контракта с этими же телеканалами на 2025 год на общую сумму 738 млн грн. Свежие соглашения фактически стали дозаказом услуг за ноябрь и декабрь.

Стоимость каждого из четырех новых контрактов составляет от 24 до 29 млн грн. Как отмечает издание, разница в цене объясняется неодинаковым объемом оплачиваемого контента, поэтому стоимость одного часа производства отличается у разных исполнителей.

Итак, общие расходы на создание контента для телемарафона в текущем году достигли 847 млн грн. Если учесть расходы на другой госпроект Freeдом, то общий объем выплат производителям контента для обоих марафонов составляет 2,70 млрд грн, подсчитали журналисты «Наших грошей».

Контент для телемарафона создают ООО «Мы – Украина», ООО «СЛМ Новости» (информационный продакшн группы StarLightMedia, владелец – Виктор Пинчук), ООО «Телерадиокомпания «Студия 1+1»» (группа подсанкционного Игоря Коломойского), ЧАО «Телеканал «Интер»» (владелец — подсанкционный Дмитрий Фирташ) и «Кинокит» от телеканала «Рада».

Напомним, согласно исследованию социологической группы «Рейтинг», телемарафону «Единые новости» не доверяют 39% опрошенных украинцев. Еще 24% респондентов колеблются в своем отношении к проекту, а 19% не смогли определиться с ответом.