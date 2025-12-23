Spotify подвергся масштабной кибератаке: похищены метаданные и 86 миллионов аудиофайлов

Группа хакеров провела масштабную кибератаку на стриминговый сервис Spotify. Злоумышленники похитили метаданные платформы и завладели 86 миллионами аудиофайлов из медиабиблиотеки компании. Об этом сообщает Billboard.

Поисковая система с открытым кодом Anna’s Archive обнародовала информацию о взломе в своем блоге. Похищенные данные содержат 256 миллионов строк метаданных и десятки миллионов аудиозаписей. Общий объем скомпрометированной информации составляет около 300 терабайт. Хакеры планируют распространять ее через сети peer-to-peer (P2P) массовыми торрентами.

21 декабря хакеры обнародовали похищенные метаданные, однако сами музыкальные файлы тогда оставались недоступными для широкого распространения. На следующий день шведская компания официально подтвердила инцидент и сообщила о принятых контрмерах.

Представители Spotify сообщили, что обнаружили и заблокировали злонамеренные учетные записи пользователей, через которые происходило незаконное похищение контента. «Spotify обнаружил и отключил злонамеренные учетные записи пользователей, которые занимались незаконным похищением. Мы внедрили новые меры безопасности от таких атак на авторские права и активно отслеживаем подозрительное поведение», — говорится в заявлении компании.

Сервис подчеркнул свою последовательную позицию по защите интересов артистов и борьбе с пиратством. В заявлении отмечается, что со дня запуска Spotify активно сотрудничает с отраслевыми партнерами для защиты прав создателей и противодействия незаконному распространению контента.

Кибератака произошла на фоне планов компании расширить функциональность платформы. В начале декабря Spotify объявил о намерении превратиться из аудиосервиса в полноценную видеоплатформу и в ближайшее время интегрировать музыкальные видео в свое приложение.