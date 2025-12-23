UARU

UARU

Paramount улучшила предложение Warner Bros. Discovery личными гарантиями Ларри Эллисона

Новости
Paramount Skydance планує придбати Warner Bros. Discovery
Фото: Timon Schneider / Alamy Stock Photos

Paramount Skydance улучшила условия выкупа акций Warner Bros. Discovery (WBD), добавив личную финансовую гарантию основателя Oracle Ларри Эллисона. Компания одновременно увеличила компенсацию на случай отказа регуляторов от одобрения сделки. Об этом пишет New York Post.

Обновленное предложение подготовили в ответ на опасения совета директоров WBD относительно надежности источников финансирования. Руководство компании ранее сомневалось в гарантиях отзывного трастового фонда семьи Эллисонов, ведь активы из него можно вывести в любой момент. Поэтому совет директоров порекомендовал акционерам поддержать альтернативное соглашение с Netflix.

- Реклама -

Netflix предложила приобрести часть активов WBD по $27,75 за акцию и частично рассчитаться собственными бумагами. В пакет входят киностудии Warner Bros., телеканал HBO и стриминговая платформа HBO Max. В свою очередь Paramount настаивает на выкупе всех активов компании по $30 наличными за акцию. Общая стоимость WBD в рамках этой сделки достигает более $100 млрд.

Ларри Эллисон предоставил личную гарантию финансирования сделки на $40,4 млрд. Он также пообещал не выводить активы из семейного фонда, которому принадлежит около 1,16 млрд акций Oracle, до завершения сделки. В то же время Paramount повысила компенсацию для WBD в случае регуляторного запрета до $5,8 млрд.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Ключевое различие между предложениями касается подразделения Global Networks. Paramount планирует оставить его в составе WBD вместе с CNN, TNT Sports и Discovery. Netflix же предполагает выделение этого подразделения в отдельную компанию.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Vodafone внедряет роуминг в ЕС по домашним тарифам для корпоративных и контрактных клиентов

С 1 января 2026 года контрактные и бизнес-клиенты Vodafone смогут использовать свои тарифы в странах ЕС без дополнительных роуминговых платежей.
Новости

Netflix приобрел эстонский стартап, создающий аватары для игр

Netflix приобрел Ready Player Me — разработчика технологии кроссплатформенных аватаров. Команда стартапа войдет в Netflix Games.
Новости

В Казахстане впервые позвонили через спутники Starlink с обычного смартфона

Beeline Казахстан успешно протестировал спутниковую связь Starlink Direct to Cell. Коммерческий запуск услуги планируется в 2026 году.
Новости

На MEGOGO выйдет рождественский мюзикл «Жив пес Сирко», созданный по мотивам украинской народной сказки

24 декабря на MEGOGO выйдет мюзикл «Жив пес Сирко» по мотивам украинской народной сказки. В фильме занято более 50 артистов, снят в «Мамаевой Слободе».
Новости

MEGOGO эксклюзивно покажет в Украине Кубок африканских наций-2025

MEGOGO получил эксклюзивные права на показ Кубка африканских наций-2025. Турнир пройдет в Марокко с 21 декабря по 18 января 2025 года.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить