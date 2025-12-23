Paramount улучшила предложение Warner Bros. Discovery личными гарантиями Ларри Эллисона

Paramount Skydance улучшила условия выкупа акций Warner Bros. Discovery (WBD), добавив личную финансовую гарантию основателя Oracle Ларри Эллисона. Компания одновременно увеличила компенсацию на случай отказа регуляторов от одобрения сделки. Об этом пишет New York Post.

Обновленное предложение подготовили в ответ на опасения совета директоров WBD относительно надежности источников финансирования. Руководство компании ранее сомневалось в гарантиях отзывного трастового фонда семьи Эллисонов, ведь активы из него можно вывести в любой момент. Поэтому совет директоров порекомендовал акционерам поддержать альтернативное соглашение с Netflix.

Netflix предложила приобрести часть активов WBD по $27,75 за акцию и частично рассчитаться собственными бумагами. В пакет входят киностудии Warner Bros., телеканал HBO и стриминговая платформа HBO Max. В свою очередь Paramount настаивает на выкупе всех активов компании по $30 наличными за акцию. Общая стоимость WBD в рамках этой сделки достигает более $100 млрд.

Ларри Эллисон предоставил личную гарантию финансирования сделки на $40,4 млрд. Он также пообещал не выводить активы из семейного фонда, которому принадлежит около 1,16 млрд акций Oracle, до завершения сделки. В то же время Paramount повысила компенсацию для WBD в случае регуляторного запрета до $5,8 млрд.

Ключевое различие между предложениями касается подразделения Global Networks. Paramount планирует оставить его в составе WBD вместе с CNN, TNT Sports и Discovery. Netflix же предполагает выделение этого подразделения в отдельную компанию.