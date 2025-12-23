LG анонсировала первую аудиосистему с технологией Dolby Atmos FlexConnect

UARU

LG Sound Suite 2026

Компания LG Electronics представит на выставке CES 2026 революционную домашнюю аудиосистему LG Sound Suite, главной особенностью которой станет саундбар H7 — первый в мире саундбар с поддержкой технологии Dolby Atmos FlexConnect. Новинка обеспечивает объемное звучание, которое автоматически адаптируется к планировке помещения без сложной настройки.

Модульная архитектура системы позволяет пользователям самостоятельно компоновать аудиорешения из пяти дополнительных элементов: беспроводных тыловых колонок M7 и M5, а также сабвуфера W7. Всего доступно 27 различных конфигураций — от базовой двухканальной системы до мощной конфигурации 13.1.7 для полноценного домашнего кинотеатра. Важным преимуществом стала универсальность: саундбар H7 как главное устройство работает с любым телевизором, предоставляя потребителям свободу выбора оборудования.

Технология Dolby Atmos FlexConnect обеспечивает самый простой способ получения объемного звука для большого экрана. Система интеллектуально адаптируется к акустической среде, делая каждый звуковой эффект более мощным, музыку — более реалистичной, а игровые сессии — более эмоционально насыщенными. Настройка происходит автоматически благодаря гибкости системы и ее способности анализировать особенности помещения.

Актуальность таких решений растет из-за популярности стриминговых платформ, которые вытеснили физические носители и сделали форматом стандарта контент в Dolby Atmos и других передовых аудиоформатах. Ведущие сервисы предлагают фильмы, сериалы и спортивные трансляции с кинематографическим качеством звука, что вызвало новый интерес к домашним кинотеатрам. Потребители ищут аудиосистемы, способные соответствовать исключительному качеству изображения современных телевизоров, и LG Sound Suite отвечает этому запросу, сочетая простоту использования с высокой производительностью.

LG добавила собственные технологические решения для улучшения качества звучания. Функция Sound Follow использует ультраширокополосную технологию (UWB) для корректировки оптимальной зоны прослушивания в зависимости от положения пользователя. В сочетании с Dolby Atmos FlexConnect это обеспечивает персонализированное погружение — каждая точка в комнате ощущается как оптимальная для прослушивания. Дополнительно технология Room Calibration Pro анализирует акустические свойства помещения и применяет обработку с искусственным интеллектом, точно настраивая звук для сбалансированного звучания, наполняющего пространство.

В основе саундбара H7 работает процессор α (Alpha) 11 AI Processor Gen 3 — тот же чип, который используется в флагманских OLED-телевизорах LG. Перенос проверенной технологии в аудиосферу обеспечил дополнительную производительность и интеллектуальные возможности. Процессор применяет глубокое обучение и нейронную обработку для формирования звука с исключительной точностью. Функция AI Sound Pro+ масштабирует стереозвук до многоканального объемного звучания, а интеллектуальное разделение объектов обеспечивает четкость голосов, музыки и звуковых эффектов. Система автоматически адаптирует аудио в зависимости от типа контента, оптимизируя звучание для разных жанров.

Каждый компонент LG Sound Suite оснащен динамиками Peerless — бренда, который более века ассоциируется с безупречным звуком и известен своим мастерством в создании высокопроизводительных премиальных акустических систем. Сочетание гибкости Dolby Atmos FlexConnect с высококлассными характеристиками динамиков Peerless открывает новую эру объемного звучания.

«Вместе с Dolby мы сделали объемный звук гибким для любого дома. LG Sound Suite подтверждает нашу общую сосредоточенность на инновациях в аудиосфере», — отметил Ли Чон Сок, руководитель подразделения аудио LG Media Entertainment Solution Company. По его словам, система сочетает Dolby Atmos FlexConnect, модульную конструкцию и настройки с искусственным интеллектом, позволяя потребителям создавать решения по своему вкусу и наслаждаться кинематографическим звуком из любого места.

«Dolby и LG открывают новый уровень гибкости аудио для всех, кто стремится получить лучший звук с Dolby Atmos», — сказал Джон Кулинг, старший вице-президент по направлению развлечений Dolby Laboratories. Он подчеркнул, что независимо от размещения колонок — на полке или в углу — Dolby Atmos FlexConnect органично вписывается в любой дом без сложности традиционных систем.

LG Sound Suite будет представлена на выставке CES 2026, которая состоится 6-9 января на стенде LG.

