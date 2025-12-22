UARU

UARU

В Казахстане впервые позвонили через спутники Starlink с обычного смартфона

НовостиСпутниковая связь
Beeline Казахстан протестував супутниковий зв'язок Starlink Direct to Cell
Фото: Beeline Казахстан

Цифровой оператор Beeline Казахстан обеспечил первое в Центральной Азии соединение через спутниковую сеть Starlink Direct to Cell, объединив космическую инфраструктуру с наземными мобильными сетями.

Испытания прошли в Акмолинской области с участием руководства холдинга и представителей правительства Республики Казахстан. Президент Beeline Казахстан Евгений Настрадин позвонил CEO группы VEON Каану Терзиоглу в мессенджере, используя стандартный смартфон с SIM-картой оператора. Соединение было установлено напрямую через спутники Starlink без дополнительного оборудования.

- Реклама -

В тестировании также приняли участие вице-премьер-министр и министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев вместе с представителями акимата Акмолинской области. Испытания подтвердили техническую способность спутниковой системы работать с обычными абонентскими устройствами и наземной инфраструктурой оператора.

Технология позволяет расширить зону покрытия мобильной связи в самых отдаленных регионах девятой по площади страны мира. Интеграция спутниковых каналов создает дополнительный уровень доступности, призванный устранить «белые пятна» в отдаленных и малонаселенных районах Казахстана, а также повысить устойчивость национальной телекоммуникационной системы.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий
Связь из космоса: Beeline успешно протестировал Direct to Cell от Starlink

Во время полевых испытаний команда успешно обменивалась SMS-сообщениями через космический сегмент, что подтвердило готовность решения к массовому использованию. Тесты показали совместимость технологии Direct to Cell с серийными мобильными телефонами без необходимости в специализированных модификациях.

«Сегодня мы достигли нового уровня связи в Казахстане. Испытания прошли успешно: мы отправили немало SMS, приняли входящий аудиозвонок в мессенджере, связались с абонентом за границей. Впереди — завершающие технические настройки с производителями оборудования, после чего услуга станет общедоступной. Мы ожидаем, что в скором времени все казахстанцы смогут отправлять сообщения из любой точки страны», — отметил Евгений Настрадин.

Каан Терзиоглу подчеркнул стратегическое значение проекта для региона. «Сначала в Украине, теперь в Казахстане мы демонстрируем возможности интеграции наземных сетей и спутниковых платформ как единой системы. Это обеспечивает непрерывность связи, надежность и новые возможности для миллионов людей. Партнерство со Starlink выводит VEON на передовые позиции в обеспечении доступной связи, повышая стандарты устойчивости на рынках нашего присутствия», — заявил CEO группы VEON.

Beeline Казахстан планирует начать коммерческое предоставление услуг спутниковой связи на базе Starlink Direct to Cell в 2026 году. Сначала абонентам станет доступен сервис обмена текстовыми сообщениями, впоследствии функционал будет расширяться. Запуск услуги требует получения соответствующего разрешения от уполномоченных органов Республики Казахстан.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Netflix приобрел эстонский стартап, создающий аватары для игр

Netflix приобрел Ready Player Me — разработчика технологии кроссплатформенных аватаров. Команда стартапа войдет в Netflix Games.
Новости

На MEGOGO выйдет рождественский мюзикл «Жив пес Сирко», созданный по мотивам украинской народной сказки

24 декабря на MEGOGO выйдет мюзикл «Жив пес Сирко» по мотивам украинской народной сказки. В фильме занято более 50 артистов, снят в «Мамаевой Слободе».
Новости

MEGOGO эксклюзивно покажет в Украине Кубок африканских наций-2025

MEGOGO получил эксклюзивные права на показ Кубка африканских наций-2025. Турнир пройдет в Марокко с 21 декабря по 18 января 2025 года.
Новости

YouTube заблокировал два канала из-за фейковых ИИ-трейлеров

YouTube заблокировал Screen Culture и KH Studio за фейковые ИИ-трейлеры. Каналы имели 2 млн подписчиков и более миллиарда просмотров.
Новости

У спутника Starlink произошел сбой на орбите и оборвалась связь с Землей

Один из спутников Starlink подвергся аномалии на орбите. В результате инцидента образовались обломки и прервался контакт с аппаратом.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить