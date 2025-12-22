Цифровой оператор Beeline Казахстан обеспечил первое в Центральной Азии соединение через спутниковую сеть Starlink Direct to Cell, объединив космическую инфраструктуру с наземными мобильными сетями.

Испытания прошли в Акмолинской области с участием руководства холдинга и представителей правительства Республики Казахстан. Президент Beeline Казахстан Евгений Настрадин позвонил CEO группы VEON Каану Терзиоглу в мессенджере, используя стандартный смартфон с SIM-картой оператора. Соединение было установлено напрямую через спутники Starlink без дополнительного оборудования.

В тестировании также приняли участие вице-премьер-министр и министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев вместе с представителями акимата Акмолинской области. Испытания подтвердили техническую способность спутниковой системы работать с обычными абонентскими устройствами и наземной инфраструктурой оператора.

Технология позволяет расширить зону покрытия мобильной связи в самых отдаленных регионах девятой по площади страны мира. Интеграция спутниковых каналов создает дополнительный уровень доступности, призванный устранить «белые пятна» в отдаленных и малонаселенных районах Казахстана, а также повысить устойчивость национальной телекоммуникационной системы.

Во время полевых испытаний команда успешно обменивалась SMS-сообщениями через космический сегмент, что подтвердило готовность решения к массовому использованию. Тесты показали совместимость технологии Direct to Cell с серийными мобильными телефонами без необходимости в специализированных модификациях.

«Сегодня мы достигли нового уровня связи в Казахстане. Испытания прошли успешно: мы отправили немало SMS, приняли входящий аудиозвонок в мессенджере, связались с абонентом за границей. Впереди — завершающие технические настройки с производителями оборудования, после чего услуга станет общедоступной. Мы ожидаем, что в скором времени все казахстанцы смогут отправлять сообщения из любой точки страны», — отметил Евгений Настрадин.

Каан Терзиоглу подчеркнул стратегическое значение проекта для региона. «Сначала в Украине, теперь в Казахстане мы демонстрируем возможности интеграции наземных сетей и спутниковых платформ как единой системы. Это обеспечивает непрерывность связи, надежность и новые возможности для миллионов людей. Партнерство со Starlink выводит VEON на передовые позиции в обеспечении доступной связи, повышая стандарты устойчивости на рынках нашего присутствия», — заявил CEO группы VEON.

Beeline Казахстан планирует начать коммерческое предоставление услуг спутниковой связи на базе Starlink Direct to Cell в 2026 году. Сначала абонентам станет доступен сервис обмена текстовыми сообщениями, впоследствии функционал будет расширяться. Запуск услуги требует получения соответствующего разрешения от уполномоченных органов Республики Казахстан.