Netflix приобрел эстонский стартап, создающий аватары для игр

Стриминговый сервис Netflix объявил о покупке эстонской компании Ready Player Me, которая разрабатывает технологии для создания цифровых аватаров в видеоиграх и виртуальных пространствах. Сделка призвана усилить игровой сегмент платформы и обеспечить персонализированный опыт для пользователей, сообщает TechCrunch.

Эстонский стартап специализируется на разработке решений, которые позволяют пользователям создать собственный цифровой образ один раз и далее использовать его в различных игровых проектах и приложениях. Такая технология обеспечивает кроссплатформенную совместимость аватаров. Netflix планирует внедрить наработки эстонцев в собственные игровые разработки, чтобы повысить уровень персонализации контента и усилить заинтересованность подписчиков.

Представители стримингового сервиса отмечают, что цифровые аватары могут стать центральным компонентом будущих игровых продуктов компании. Технология позволит игрокам сохранять единую виртуальную личность при переходе между различными игровыми мирами Netflix. Детали финансовой части сделки остаются конфиденциальными.

Команда Ready Player Me, насчитывающая около 20 специалистов, войдет в состав подразделения Netflix Games. Компания планирует постепенно сворачивать публичный сервис создания аватаров и прекратить поддержку внешних интеграций. Ожидается, что полное закрытие этих направлений произойдет в течение 2026 года после завершения процесса интеграции в инфраструктуру Netflix.

Стриминговый гигант активно развивает игровое портфолио с 2021 года, когда начал предлагать подписчикам мобильные игры и тестировать интерактивные форматы контента. Покупка Ready Player Me свидетельствует об изменении стратегических приоритетов: от выпуска отдельных игровых продуктов компания переходит к созданию целостной игровой экосистемы, где персонализация и длительное удержание аудитории будут играть ключевую роль.