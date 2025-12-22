24 декабря 2025 года медиасервис MEGOGO покажет собственный рождественский проект — мюзикл «Жив пес Сирко», созданный на основе известной украинской народной сказки. Лента станет первым отечественным мюзиклом, снятым специально для стриминга, и продолжит традицию праздничных премьер сервиса.

Проект реализован при финансовой поддержке генеральных партнеров Visa и ПУМБ, которые присоединились к промоакциям мюзикла. Картину снял Василий Байдак, для которого работа над полнометражным фильмом стала режиссерским дебютом. Сценарий написали Василий Байдак совместно с Юрой Карагодиным.

Съемки проходили в Киеве на территории музея «Мамаева Слобода», который стал основной локацией и определил визуальную стилистику картины. Производственная команда создала специальные декорации — вместе с будкой главного героя, изгородями и праздничными столами, воссоздающими атмосферу украинского праздника. Для зимней эстетики использовали искусственный снег.

Музыкальную часть фильма составляют оригинальные композиции, написанные специально для проекта, а также переработанные версии известных украинских песен. Одним из ключевых треков стал «Це не сон» — совместная работа POSITIFF и Юли Юриной, премьера которого состоится в день выхода мюзикла. Миша Правильный также создал авторскую композицию, раскрывающую характеры персонажей.

«Мы стремимся, чтобы праздничные мюзиклы на MEGOGO стали традицией для украинских зрителей. В период, когда многие семьи находятся на расстоянии из-за войны, совместный онлайн-просмотр позволяет почувствовать домашнее тепло. Проект этого года — это современное прочтение классической сказки. Мы сохранили традиционный дух, одновременно добавив современную музыкальность и юмор», — объясняет Валерия Толочина, продюсер мюзикла и СМО MEGOGO.

Сюжет рассказывает о семье, которая неожиданно попадает в рождественские приключения вместе с псом Сорком и «волчьей компанией». История сочетает традиционные мотивы доброты и хитрости с современным юмористическим подходом.

В фильме занято более 50 участников, среди которых актеры, музыканты и телеведущие. Главную роль исполнил Алексей Завгородний (POSITIFF), в проекте также приняли участие Марк Куцевалов, Юрий Оруджов, Олег Свищ, Екатерина Павленко (Monokate), Даша Кубик, Наталья Гарипова, Юрий Ткач, Виталий Козловский, Олег Скрипка, Юля Юрина и ансамбль «Ґвара». Закадровый голос озвучил Николай Луценко. Картина содержит камео популярных украинских артистов и музыкальные номера от групп Badstreet Boys и «Вхід У Змінному Взутті».

«Вспоминая новогодние праздники детства, я помню теплый развлекательный контент для семейного просмотра — без напряжения, с радостью. Мне хотелось воссоздать именно это ощущение. Так возникла идея создать рождественский мюзикл, и мы органично реализовали ее с MEGOGO. Мы обратились к сказке о Сирке — истории, знакомой каждому», — комментирует режиссер Василий Байдак.

«Когда мне предложили главную роль, я быстро согласился. Василий — человек, которому хочется довериться. Я почувствовал, что это будет современная интерпретация сказки с качественным юмором. Параллельно со съемками мы с Юлей Юриной создали главную песню “Це не сон” в очень сжатые сроки. Но именно такой темп придал треку живую энергию», — добавляет POSITIFF.

Мюзикл «Жив пес Сирко» входит в стратегию MEGOGO по расширению украиноязычного контента. Платформа системно инвестирует в озвучивание мировых фильмов на украинском языке, поддерживает локальные сериалы, документальные и образовательные проекты. Посмотреть фильм можно на медиасервисе по любой из доступных подписок.

