На MEGOGO выйдет рождественский мюзикл «Жив пес Сирко», созданный по мотивам украинской народной сказки

На MEGOGO вийде різдвяний мюзикл «Жив пес Сірко»

24 декабря 2025 года медиасервис MEGOGO покажет собственный рождественский проект — мюзикл «Жив пес Сирко», созданный на основе известной украинской народной сказки. Лента станет первым отечественным мюзиклом, снятым специально для стриминга, и продолжит традицию праздничных премьер сервиса.

Проект реализован при финансовой поддержке генеральных партнеров Visa и ПУМБ, которые присоединились к промоакциям мюзикла. Картину снял Василий Байдак, для которого работа над полнометражным фильмом стала режиссерским дебютом. Сценарий написали Василий Байдак совместно с Юрой Карагодиным.

Съемки проходили в Киеве на территории музея «Мамаева Слобода», который стал основной локацией и определил визуальную стилистику картины. Производственная команда создала специальные декорации — вместе с будкой главного героя, изгородями и праздничными столами, воссоздающими атмосферу украинского праздника. Для зимней эстетики использовали искусственный снег.

Музыкальную часть фильма составляют оригинальные композиции, написанные специально для проекта, а также переработанные версии известных украинских песен. Одним из ключевых треков стал «Це не сон» — совместная работа POSITIFF и Юли Юриной, премьера которого состоится в день выхода мюзикла. Миша Правильный также создал авторскую композицию, раскрывающую характеры персонажей.

«Мы стремимся, чтобы праздничные мюзиклы на MEGOGO стали традицией для украинских зрителей. В период, когда многие семьи находятся на расстоянии из-за войны, совместный онлайн-просмотр позволяет почувствовать домашнее тепло. Проект этого года — это современное прочтение классической сказки. Мы сохранили традиционный дух, одновременно добавив современную музыкальность и юмор», — объясняет Валерия Толочина, продюсер мюзикла и СМО MEGOGO.

Сюжет рассказывает о семье, которая неожиданно попадает в рождественские приключения вместе с псом Сорком и «волчьей компанией». История сочетает традиционные мотивы доброты и хитрости с современным юмористическим подходом.

В фильме занято более 50 участников, среди которых актеры, музыканты и телеведущие. Главную роль исполнил Алексей Завгородний (POSITIFF), в проекте также приняли участие Марк Куцевалов, Юрий Оруджов, Олег Свищ, Екатерина Павленко (Monokate), Даша Кубик, Наталья Гарипова, Юрий Ткач, Виталий Козловский, Олег Скрипка, Юля Юрина и ансамбль «Ґвара». Закадровый голос озвучил Николай Луценко. Картина содержит камео популярных украинских артистов и музыкальные номера от групп Badstreet Boys и «Вхід У Змінному Взутті».

«Вспоминая новогодние праздники детства, я помню теплый развлекательный контент для семейного просмотра — без напряжения, с радостью. Мне хотелось воссоздать именно это ощущение. Так возникла идея создать рождественский мюзикл, и мы органично реализовали ее с MEGOGO. Мы обратились к сказке о Сирке — истории, знакомой каждому», — комментирует режиссер Василий Байдак.

«Когда мне предложили главную роль, я быстро согласился. Василий — человек, которому хочется довериться. Я почувствовал, что это будет современная интерпретация сказки с качественным юмором. Параллельно со съемками мы с Юлей Юриной создали главную песню “Це не сон” в очень сжатые сроки. Но именно такой темп придал треку живую энергию», — добавляет POSITIFF.

Мюзикл «Жив пес Сирко» входит в стратегию MEGOGO по расширению украиноязычного контента. Платформа системно инвестирует в озвучивание мировых фильмов на украинском языке, поддерживает локальные сериалы, документальные и образовательные проекты. Посмотреть фильм можно на медиасервисе по любой из доступных подписок.

Напомним, недавно медиасервис MEGOGO запустил в мобильном приложении вертикальные сериалы производства украинской компании HOLYWATER. Контент размещен в отдельном разделе Short dramas и доступен пользователям с активной подпиской.

