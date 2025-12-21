UARU

UARU

MEGOGO эксклюзивно покажет в Украине Кубок африканских наций-2025

Новости
Кубок африканських націй-2025 на MEGOGO

Медиасервис MEGOGO получил эксклюзивные права на показ финального турнира Кубка африканских наций (КАН) 2025 года в Украине. Об этом сообщает пресс-служба медиасервиса.

Соревнования пройдут в Марокко с 21 декабря 2025 года по 18 января 2026 года. Это будет 35-й по счету розыгрыш континентального чемпионата, в котором примут участие 24 сборные команды Африки.

- Реклама -

Все поединки турнира зрители смогут смотреть на платформе MEGOGO по подписке «Спорт» и в составе комплексных пакетов «MEGOPACK». Отдельные матчи также покажут на бесплатном телеканале «MEGOGO СПОРТ», доступном в сети цифрового эфирного вещания T2 и у кабельных операторов.

Церемония открытия и первый матч турнира между хозяевами Марокко и сборной Коморских Островов запланированы на 21 декабря. Игра на стадионе принца Мулая Абделлаха в столице Марокко Рабате начнется в 21:00 по киевскому времени. Трансляция на MEGOGO стартует в 20:10 — в формате мини-студии и с показом торжеств перед матчем. Комментировать событие будут Владимир Зверов и Вадим Шевякин.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

На OTT-платформе все трансляции можно найти в подразделе «Футбол» основного раздела «Спорт», а также на тематических каналах «MEGOGO Футбол».

Титул победителя предыдущего турнира КАН-2023 завоевала сборная Кот-д’Ивуара, которая в финальном матче на домашнем поле победила команду Нигерии со счетом 2:1. Тот турнир также показывал в Украине эксклюзивно MEGOGO.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

YouTube заблокировал два канала из-за фейковых ИИ-трейлеров

YouTube заблокировал Screen Culture и KH Studio за фейковые ИИ-трейлеры. Каналы имели 2 млн подписчиков и более миллиарда просмотров.
Новости

У спутника Starlink произошел сбой на орбите и оборвалась связь с Землей

Один из спутников Starlink подвергся аномалии на орбите. В результате инцидента образовались обломки и прервался контакт с аппаратом.
Новости

SpaceX прекращает поддержку устаревших роутеров Starlink и предлагает бесплатную замену на новую модель с Wi-Fi 6

SpaceX прекращает обновление роутеров Gen 1 Router для Starlink. Владельцам устаревшей модели предлагают бесплатную замену на более современный Router Mini.
Новости

Kvartal TV аннулирует лицензию на вещание в государственном мультиплексе МХ-7

Телеканал Kvartal TV отказался от лицензии в государственном мультиплексе МХ-7 из-за убыточности. Канал продолжит вещание в кабельных сетях.
Новости

Японские ученые передали данные лазером на 7,4 км со скоростью 2 Тбит/с

Японские инженеры из NICT передали данные лазерным лучом со скоростью 2 Тбит/с — это новый мировой рекорд для городских условий.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить