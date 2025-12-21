MEGOGO эксклюзивно покажет в Украине Кубок африканских наций-2025

Медиасервис MEGOGO получил эксклюзивные права на показ финального турнира Кубка африканских наций (КАН) 2025 года в Украине. Об этом сообщает пресс-служба медиасервиса.

Соревнования пройдут в Марокко с 21 декабря 2025 года по 18 января 2026 года. Это будет 35-й по счету розыгрыш континентального чемпионата, в котором примут участие 24 сборные команды Африки.

Все поединки турнира зрители смогут смотреть на платформе MEGOGO по подписке «Спорт» и в составе комплексных пакетов «MEGOPACK». Отдельные матчи также покажут на бесплатном телеканале «MEGOGO СПОРТ», доступном в сети цифрового эфирного вещания T2 и у кабельных операторов.

Церемония открытия и первый матч турнира между хозяевами Марокко и сборной Коморских Островов запланированы на 21 декабря. Игра на стадионе принца Мулая Абделлаха в столице Марокко Рабате начнется в 21:00 по киевскому времени. Трансляция на MEGOGO стартует в 20:10 — в формате мини-студии и с показом торжеств перед матчем. Комментировать событие будут Владимир Зверов и Вадим Шевякин.

На OTT-платформе все трансляции можно найти в подразделе «Футбол» основного раздела «Спорт», а также на тематических каналах «MEGOGO Футбол».

Титул победителя предыдущего турнира КАН-2023 завоевала сборная Кот-д’Ивуара, которая в финальном матче на домашнем поле победила команду Нигерии со счетом 2:1. Тот турнир также показывал в Украине эксклюзивно MEGOGO.