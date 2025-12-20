YouTube заблокировал два канала из-за фейковых ИИ-трейлеров

Видеохостинг YouTube заблокировал два популярных канала, которые создавали фальшивые трейлеры фильмов с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Screen Culture и KH Studio имели в общей сложности более 2 миллионов подписчиков и собрали более миллиарда просмотров, сообщает Deadline.

Первый канал работал в Индии, второй – в Грузии. Платформа ранее ограничила монетизацию этих аккаунтов из-за нарушения правил. После этого авторы добавили к названиям видео пометки «fan trailer», «parody» и «concept trailer». Это позволило восстановить доходы от рекламы.

- Реклама -

Впрочем, за последние месяцы эти предостережения исчезли из описаний. YouTube расценил возвращение к прежней практике как нарушение правил в отношении спама и манипулирования метаданными. Именно это стало причиной окончательного удаления каналов.

Screen Culture сочетал настоящие кадры с материалами, созданными нейросетями, для трейлеров популярных кинофраншиз. Основатель проекта Никхил П. Чаудхари рассказал, что команда из около 12 редакторов сознательно использовала алгоритмы YouTube. Стратегия заключалась в публикации фальшивых трейлеров раньше официальных анонсов и постоянном смешивании настоящего и синтетического материала.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Канал выпустил 23 версии трейлера фильма The Fantastic Four: First Steps. Часть из них опережала официальные ролики в результатах поиска на платформе. Среди других публикаций – фальшивые трейлеры сериала Harry Potter от HBO и Wednesday от Netflix.

Расследование Deadline показало, что отдельные голливудские студии неофициально договаривались с YouTube о перечислении рекламных доходов от ИИ-трейлеров на свои счета. Среди таких компаний – Warner Bros. Discovery и Sony. Представители студий отказались комментировать эту информацию.

Контент Disney составлял значительную долю публикаций на обоих каналах. На прошлой неделе корпорация направила Google официальное письмо с требованием прекратить нарушение. В обращении Disney заявила, что ИИ-модели и сервисы корпорации нарушают авторские права компании.