Один из спутников компании Starlink от SpaceX подвергся аномалии на высоте 418 километров. Из-за этого образовалось небольшое количество обломков и оборвался контакт с космическим аппаратом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальное заявление компании.

Это произошло в среду и оказалось нетипичным для оператора спутникового интернета, в орбитальной сети которого около 10 тысяч космических аппаратов. Как сообщила Starlink в соцсети X, спутник остается в основном целым и продолжает вращаться на орбите. Компания прогнозирует, что он войдет в атмосферу Земли в течение нескольких недель и полностью сгорит.

Спутник внезапно опустился на четыре километра ниже, что может свидетельствовать о взрыве на борту. SpaceX сотрудничает с Космическими силами США и NASA, чтобы отслеживать траектории обломков. Точное количество фрагментов компания не называет.

Специалисты LeoLabs, следящие за космическим пространством, обнаружили несколько десятков вероятных обломков. Дальнейший анализ может выявить дополнительные фрагменты. Эксперты LeoLabs считают, что резкое падение свидетельствует о внутренней технической проблеме, а не о столкновении с другими объектами.

Этот инцидент по масштабу меньше других орбитальных аварий последних лет. Для сравнения: разрушение спутника Intelsat 33e образовало большее количество фрагментов, а прошлогодний распад ступени китайской ракеты тоже привел к значительному засорению орбиты.

В последние годы количество космических аппаратов на околоземной орбите стремительно растет. Компании и государства развертывают десятки тысяч спутников для интернет-сетей, систем связи и дистанционного зондирования Земли. Это усиливает конкуренцию за орбитальное пространство.