Компания SpaceX официально сообщила пользователям спутникового интернета Starlink, что прекращает программные обновления для маршрутизатора Gen 1 Router (UTR-201). В то же время владельцам устаревших устройств компания предложила бесплатную замену на более современный Starlink Router Mini с поддержкой Wi-Fi 6.

Электронные письма пришли в первую очередь тем абонентам, которые приобрели комплекты Starlink в 2020 году — еще до перехода компании на «плоскую антенну» и появления роутера Gen 2 Router. Представители SpaceX объясняют прекращение поддержки первого поколения маршрутизаторов необходимостью внедрить новые решения для улучшения безопасности, скорости и стабильности работы сети.

Пользователи смогут продолжать использовать Gen 1 Router даже после прекращения выпуска обновлений. Впрочем, компания предупреждает о возможных рисках такого решения. Без регулярных патчей безопасности домашняя сеть становится более уязвимой для злоумышленников. Кроме того, с расширением функциональности спутниковой сети Starlink устаревшие роутеры будут работать медленнее и иметь проблемы совместимости с новыми сервисами.

Вместо Gen 1 Router компания предлагает Router Mini, который обычно стоит 40 долларов США. Эта модель поддерживает стандарт Wi-Fi 6 в отличие от Wi-Fi 5 в предыдущей версии, что обеспечивает более высокую скорость передачи данных и лучшее покрытие сигнала. Еще одно преимущество нового роутера — компактные размеры: устройство по габаритам примерно равно смартфону iPhone 14. Также Router Mini может работать в mesh-сети, расширяя зону покрытия беспроводного соединения.

Напомним, SpaceX активно развивает сеть продаж спутникового интернета Starlink. Компания установила специализированные торговые автоматы для абонентского оборудования — первый такой киоск самообслуживания появился в торговом центре Jordan Creek Mall в Де-Мойне, штат Айова.