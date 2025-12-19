Японские ученые передали данные лазером на 7,4 км со скоростью 2 Тбит/с

Исследователи из Японии установили новый мировой рекорд скорости беспроводной оптической связи в условиях городской застройки. Национальный институт информационных и коммуникационных технологий (NICT) передал данные лазерным лучом на расстояние более 7 километров со скоростью 2 терабита в секунду.

Эксперимент провели в апреле 2025 года в центральной части Токио. Японские инженеры применили технологию оптической связи в свободном пространстве (Free Space Optical, FSO) с компактными терминалами собственной разработки. Устройства создали так, чтобы их можно было устанавливать на малых спутниках типа CubeSat и стратосферных платформах.

Эксперимент проводился в сложных условиях городской среды с высокой атмосферной турбулентностью. Несмотря на это, система обеспечила стабильную работу на горизонтальном участке длиной 7,4 километра. В тестировании использовались два разных типа терминалов: высокопроизводительный FX (Full Transceiver) и упрощенная модель ST (Simple Transponder).

Скорость 2 Тбит/с была достигнута благодаря технологии мультиплексирования с распределением по длине волны (Wavelength Division Multiplexing, WDM). Система работала на пяти отдельных каналах по 400 Гбит/с каждый. Этой скорости хватит для передачи около 10 полнометражных фильмов в разрешении 4K UHD каждую секунду.

Оба терминала оптимизированы по размеру, весу и энергопотреблению. Инженеры применили систему точного наведения луча, динамическую коррекцию его расхождения (Beam Divergence Correction, BDC) и адаптивную оптическую коррекцию искажений. Миниатюризация оборудования имеет особое значение: ранее терабитные скорости демонстрировали только на крупном стационарном оборудовании в лабораториях европейских стран. В Азии скорости более 100 Гбит/с в системах FSO до этого не регистрировали.

При создании терминалов NICT применил комбинированный подход. Часть компонентов изготовили на заказ — в частности, телескоп диаметром 9 сантиметров. В то же время использовались модифицированные коммерческие элементы и стандартные широкодоступные детали. Такая стратегия позволила создать самые компактные высокоскоростные оптические терминалы для беспроводной связи.

Институт объявил планы дальнейшего развития технологии. В ближайшее время планируется уменьшить размеры терминалов для установки на спутники формата 6U CubeSat. В 2026 году NICT хочет продемонстрировать связь со скоростью до 10 Тбит/с между низкоорбитальными спутниками на высоте 600 километров и наземными станциями. Следующий этап, запланированный на 2027 год, предусматривает соединение между спутником и стратосферной платформой (High Altitude Platform Station, HAPS).

Долгосрочная стратегия института рассчитана на десятилетия вперед. В течение этого периода планируется создать мультитерабитную оптическую магистраль для воздушных и космических сетей. Эта инфраструктура станет частью коммуникационных систем следующих поколений, выходящих за пределы стандартов 5G и 6G, и существенно увеличит пропускную способность глобальных коммуникаций.

Этот рекорд продолжает мировую тенденцию развития оптических систем связи для аэрокосмического применения. Ранее американские инженеры успешно протестировали гигабитную лазерную связь между самолетом и спутником.