Владелец TikTok подписал соглашение о продаже американского подразделения инвесторам из США — Axios

Владелец популярной платформы коротких видео TikTok — китайская ByteDance — оформила соглашение о передаче американского подразделения совместному предприятию, где будут преобладать инвесторы из Соединенных Штатов. Об этом сообщает Axios со ссылкой на внутренний документ ByteDance.

Вновь созданная компания получит название TikTok USDS Joint Venture LLC. Все формальные процедуры, связанные с ее регистрацией, должны завершиться 22 января 2026 года.

- Реклама -

По условиям соглашения, 45% акций получит группа американских инвесторов. В нее войдут корпорация Oracle, инвестиционный фонд Silver Lake и группа MGX из Абу-Даби. Остальные акции распределят между текущими акционерами ByteDance и аффилированными структурами: около трети достанется партнерам материнской компании, а примерно 20% останется за китайской ByteDance.

Созданное совместное предприятие будет отвечать за ключевые направления деятельности американского сегмента платформы. В его компетенцию будут входить защита личных данных пользователей в США, обеспечение безопасности алгоритмических решений, модерация контента и поддержка программного обеспечения. В документе подчеркивается, что лента контента должна быть защищена от любых внешних манипуляций.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Функции доверенного партнера по вопросам безопасности перейдут к Oracle после окончательного оформления соглашения. Эта компания будет проводить регулярные проверки соблюдения согласованных условий национальной безопасности и осуществлять аудит деятельности платформы.

После завершения всех процедур американское совместное предприятие будет работать как самостоятельная структура с полномочиями в области защиты данных, безопасности алгоритмов, модерации и программного обеспечения. В то же время глобальные подразделения TikTok в Соединенных Штатах сосредоточатся на обеспечении совместимости продуктов и отдельных коммерческих направлениях, в частности рекламе и маркетинге.

Предпосылкой этой сделки стала базовая договоренность между Китаем и США, достигнутая в сентябре текущего года. Тогда стороны согласовали принципы урегулирования вопроса дальнейшей работы TikTok на американском рынке. В том же месяце президент Дональд Трамп подписал указ, направленный на ускорение процесса продажи активов платформы консорциуму преимущественно американских инвесторов.

Параллельно с реорганизацией бизнеса платформа продолжает развивать новые функции. Недавно TikTok анонсировал инструмент, который позволит пользователям самостоятельно контролировать количество контента с искусственным интеллектом в их ленте. Компания также совершенствует систему обозначения материалов, созданных нейросетями.