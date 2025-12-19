UARU

В Android появится меню, которое показывает все приложения со спутниковой связью

Компания Google работает над новым интерфейсом для управления спутниковой связью в Android. В быстрых настройках появится кнопка для проверки статуса соединения, а отдельная страница покажет все приложения, которые поддерживают работу через спутник. Об этом сообщает издание Android Authority.

Специалисты Android Authority нашли новую функцию в бета-версии Android 2512. В разделе «Настройки» > «Система» > «Параметры разработчика» > «Быстрые настройки» появился переключатель «Спутник». После его включения на панели быстрых настроек появляется кнопка с тремя возможными состояниями: «Включено», «Доступно» и «Недоступно».

Google додає в Android меню для всіх додатків із супутниковим зв'язком

Анализ кода показал, как работает эта функция. Система проверяет, поддерживает ли тарифный план пользователя роуминг через неземные сети (NTN). Благодаря этому телефон может подключаться к спутниковым сетям по обычному тарифу — так же, как и к обычным роуминговым операторам.

Кнопка открывает отдельную страницу «Спутниковая связь» в настройках. Там можно увидеть список приложений, которые работают через спутник: экстренный сигнал SOS, Google Карты, Сообщения Google, Google Погода и Настройки. Когда пользователь выбирает экстренный сигнал, открывается приложение «Телефон» с уже набранным номером службы спасения.

Функция уже работает в бета-версии Android 2512, но в стабильном релизе появится позже. Сейчас кнопка «Спутник» доступна только через режим для разработчиков.

Напомним, Google уже добавила в Android другие функции экстренной помощи. Компания внедрила в систему возможность Emergency Live Video, которая позволяет транслировать видео в реальном времени во время вызова служб спасения. Диспетчеры могут видеть прямое видео и оценивать ситуацию непосредственно с места происшествия.

