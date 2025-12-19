В Android появится меню, которое показывает все приложения со спутниковой связью

Компания Google работает над новым интерфейсом для управления спутниковой связью в Android. В быстрых настройках появится кнопка для проверки статуса соединения, а отдельная страница покажет все приложения, которые поддерживают работу через спутник. Об этом сообщает издание Android Authority.

Специалисты Android Authority нашли новую функцию в бета-версии Android 2512. В разделе «Настройки» > «Система» > «Параметры разработчика» > «Быстрые настройки» появился переключатель «Спутник». После его включения на панели быстрых настроек появляется кнопка с тремя возможными состояниями: «Включено», «Доступно» и «Недоступно».

Анализ кода показал, как работает эта функция. Система проверяет, поддерживает ли тарифный план пользователя роуминг через неземные сети (NTN). Благодаря этому телефон может подключаться к спутниковым сетям по обычному тарифу — так же, как и к обычным роуминговым операторам.

Кнопка открывает отдельную страницу «Спутниковая связь» в настройках. Там можно увидеть список приложений, которые работают через спутник: экстренный сигнал SOS, Google Карты, Сообщения Google, Google Погода и Настройки. Когда пользователь выбирает экстренный сигнал, открывается приложение «Телефон» с уже набранным номером службы спасения.

Функция уже работает в бета-версии Android 2512, но в стабильном релизе появится позже. Сейчас кнопка «Спутник» доступна только через режим для разработчиков.

Напомним, Google уже добавила в Android другие функции экстренной помощи. Компания внедрила в систему возможность Emergency Live Video, которая позволяет транслировать видео в реальном времени во время вызова служб спасения. Диспетчеры могут видеть прямое видео и оценивать ситуацию непосредственно с места происшествия.