Tesla подала заявку на патент по интеграции спутниковых антенн Starlink в крышу своих электромобилей

Новости
Starlink в даху Tesla

Компания Tesla подала патентную заявку на конструкцию автомобильной крыши, которая позволит встраивать спутниковые антенны прямо в структуру электромобиля. Документ описывает техническое решение для прямого доступа к спутниковому интернету во время движения. Об этом сообщает PCMag со ссылкой на патентную заявку, поданную в США.

Патент под названием Vehicle Roof Assembly with Radio Frequency Transparent Material описывает внешнюю панель крыши, которая позволяет встраивать электронные модули, в частности спутниковые антенны. Ключевая особенность разработки — применение специальных материалов, прозрачных для радиочастотного излучения. Такая конструкция обеспечивает свободную зону обзора и беспрепятственную связь со спутниками, мобильными сетями и внешними устройствами.

Заявка упоминает возможность установки спутникового компонента связи и антенны, способной работать с навигационными спутниками. Хотя документ прямо не называет Starlink или SpaceX, описанные функционал и архитектура системы четко указывают на интеграцию спутникового интернета от SpaceX.

Традиционные автомобильные крыши из стекла или металла блокируют или ослабляют спутниковый сигнал. Это затрудняет скрытое размещение антенны в салоне. Tesla предлагает решить эту проблему путем применения специальных полимерных материалов — в частности, поликарбоната или акрилонитрил-стирол-акрилата. Эти материалы пропускают радиочастотные сигналы без заметных потерь.

Сейчас некоторые владельцы электромобилей Tesla устанавливают тарелки Starlink вручную, чтобы иметь интернет в дороге. Заводская интеграция такой системы прямо в крышу может существенно изменить возможности мобильного подключения к сети. Это особенно важно для отдаленных регионов, где нет сотового покрытия.

Сегодня электромобили Tesla имеют опцию Premium Connectivity, которая работает через мобильную сеть LTE. Автомобили активно используют сотовую связь для сбора данных системы Autopilot, обновления программного обеспечения, стриминговых сервисов и других онлайн-функций. Однако даже сети пятого поколения имеют ограничения за пределами городов и в регионах со слабым покрытием.

Спутниковый интернет может обеспечить стабильное соединение даже там, где традиционные мобильные операторы не дают покрытие. Это расширит возможности использования онлайн-сервисов Tesla независимо от того, где находится автомобиль.

В то же время компания продолжает совершенствовать возможности подключения через сотовые сети. Ранее сообщалось, что новые модели Tesla Model Y оснастят 5G-модемом со скоростью загрузки до 2,4 Гбит/с. Сочетание спутниковой и сотовой связи может дать владельцам электромобилей бесперебойный доступ к сети при любых условиях.

