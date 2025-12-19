Kvartal TV аннулирует лицензию на вещание в государственном мультиплексе МХ-7

Телеканал Kvartal TV отказался от цифровой лицензии на трансляцию в государственном мультиплексе МХ-7. Вещатель уже направил соответствующее заявление в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, о чем сообщает «Детектор медиа» со ссылкой на пресс-службу канала.

Руководство телеканала объяснило решение экономической нецелесообразностью. За год работы в цифровом формате выяснилось, что стоимость содержания лицензии значительно превышает доходы. Нестабильность рекламного рынка заставила команду канала пересмотреть подходы к расходам.

В то же время Kvartal TV не прекращает свою деятельность. Телеканал продолжает полноценное вещание через кабельные сети, спутниковую связь и OTT-платформы и остается доступным для зрителей.

Стоит отметить, что 25% уставного капитала компании ООО «Вижн Квартал ТВ» принадлежит Тимуру Миндичу. Президент Украины наложил на него санкции.

Ситуация с МХ-7 остается сложной. Из 12 свободных мест в мультиплексе используются только четыре. Сейчас там транслируются каналы «Рада», «Megogo спорт», «Мы – Украина» и «Свит+». Остальные участники либо добровольно отказались от лицензий, либо получили отсрочку запуска до окончания военного положения.

Нацсовет 18 декабря аннулировал разрешение на вещание в МХ-7 для канала «Армия TV», который принадлежит Центральной телерадиостудии Министерства обороны Украины. На том же заседании регулятор отменил конкурс на заполнение свободных мест в мультиплексе из-за отсутствия заявок от потенциальных участников.