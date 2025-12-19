«Киевстар» может приобрести сеть магазинов электроники Comfy

Мобильный оператор «Киевстар» ведет переговоры о возможном приобретении сети магазинов электроники и бытовой техники Comfy. Диалог между компаниями идет с середины лета этого года. Об этом пишет Forbes Ukraine, ссылаясь на трех топ-менеджеров рынка онлайн-торговли и источник в инвестиционном секторе.

Собеседники издания отмечают, что переговоры находятся на начальной стадии. Если стороны договорятся, весь процесс может занять около двух лет до окончательного закрытия сделки. Один из топ-менеджеров онлайн-ритейла отметил, что после покупки Uklon телекоммуникационный гигант рассматривает возможности в различных отраслях экономики.

Источник в инвестиционной среде добавил, что владелец Comfy Станислав Ронис давно открыт для продажи бизнеса. Предприниматель живет и развивает крупные коммерческие проекты за рубежом, поэтому потенциальная сделка соответствует его личным приоритетам.

«Киевстар» отказался комментировать информацию, назвав ее рыночными слухами. Пресс-служба Comfy также не ответила на запросы журналистов на момент публикации.

О сети Comfy

Компания Comfy позиционирует себя как второго по величине игрока на украинском рынке электронной коммерции. На начало декабря 2025 года сеть насчитывает 115 магазинов по всей Украине. Общая численность персонала превышает 4700 сотрудников.

По итогам этого года выручка компании достигла миллиарда долларов. Доля онлайн-продаж составляет более 30% общего оборота. В прошлом году бизнес заплатил в государственный бюджет 2 миллиарда гривен налогов и обязательных сборов.

Стратегия диверсификации «Киевстара»

«Киевстар» активно превращается из традиционного провайдера мобильной связи в поставщика широкого спектра цифровых услуг. Крупнейшей сделкой стала покупка 97% сервиса вызова такси Uklon за 155,2 миллиона долларов. Сделка была завершена в начале апреля этого года.

В мае компания увеличила долю в медицинском сервисе Helsi до почти 98%, выкупив 28% у соучредителей за 10,5 миллиона долларов. В декабре «Киевстар» приобрел солнечную электростанцию «Санвин 11» в Житомирской области мощностью около 13 мегаватт за 8,3 миллиона долларов. Объект позволит покрыть примерно 4% годовых потребностей оператора в электроэнергии.

Ранее стало известно, что с 2023 года «Киевстар» ведет переговоры о возможном поглощении классифайдов RIA.com. Также в Антимонопольном комитете находятся заявки на приобретение облачного провайдера GigaCloud и сервиса бронирования лекарств Tabletki.ua.