Ariane 6 вывела на орбиту два новых спутника Galileo

Европейская ракета-носитель Ariane 6 осуществила очередной запуск в рамках космической навигационной программы Galileo. Два спутника вышли на орбиту и пополнят европейскую навигационную группировку, а это повысит точность определения местоположения для пользователей во всем мире. Об этом сообщила компания-разработчик ракеты-носителя Arianespace.

В среду ракета Ariane 6 стартовала с европейского космопорта во Французской Гвиане в рамках миссии VA266. Носитель успешно вывел на расчетную траекторию спутники SAT 33 и SAT 34. Это уже 14-й запуск в рамках европейской навигационной программы.

- Реклама -

Оба спутника должны выйти на среднюю околоземную орбиту на высоте 23 222 км, где присоединятся к действующей европейской навигационной группировке. Такая высота орбиты оптимальна для работы глобальных навигационных систем и обеспечивает стабильное покрытие земной поверхности.

🚀✨ Relive the moment!



Watch the replay of #Ariane6 lifting off on mission #VA266, carrying SAT 33 and SAT 34, the satellites of the 14th operation launch for the Galileo programme. pic.twitter.com/xBWsKrNYsi — Arianespace (@Arianespace) December 17, 2025

Как отметили в Европейском космическом агентстве (ESA), новые спутники расширят возможности европейского навигационного созвездия. Galileo обеспечивает самую высокую точность определения координат среди всех гражданских навигационных систем в режиме реального времени — до нескольких метров.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Помимо базовой навигации, Galileo предлагает расширенные возможности для профессиональных пользователей. Система поддерживает аутентификацию сигналов, высокоточные услуги определения местоположения и специализированные государственные сервисы, что делает ее универсальным решением для широкого круга задач.